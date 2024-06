In aller Freundschaft, Joko & Klaas, ... TV-Tipps am Dienstag

"In aller Freundschaft: Verdachtsfälle": Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, r.) ist erstaunt, wie tapfer Olivia (Elsa Gluth) bei der Untersuchung ist. (cg/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 06:00 Uhr

In "In aller Freundschaft" (Das Erste) gerät ein Vater unter Missbrauchsverdacht. Auf ProSieben kämpfen Joko und Klaas wieder um Sendezeit. In "Landkrimi: Steirerwut" (3Sat) beschäftigt der Tod eines Bergbauern mit vielen Feinden die Ermittler.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Verdachtsfälle, Krankenhausserie

Die neunjährige Olivia Staiger (Elsa Gluth) wird mit einer offenen Unterarmfraktur von ihrem Vater Claas (Alexander Gier) in die Sachsenklinik gebracht und muss sofort operiert werden. Bereits bei der ersten Untersuchung bemerkt Kathrin (Andrea Kathrin Loewig) mehrere ältere Verletzungen an Olivia. Der Verdacht auf Misshandlung durch den Vater steht schnell im Raum. Trotz Kathrins Skepsis wird das Jugendamt von Maria hinzugezogen. Unterdessen verschlechtert sich Olivias Gesundheitszustand.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

ProSieben schickt Collien Ulmen-Fernandes, Johannes Strate, Jochen Schropp und Christian Düren ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.

20:15 Uhr, 3Sat, Landkrimi: Steirerwut, Krimi

Der Grazer Chefermittler Sascha Bergmann (Hary Prinz) freut sich darüber, dass seine Partnerin Sandra Mohr (Miriam Stein) Überstunden abbaut, und nimmt für einen Routinefall im Oststeirischen Hügelland lieber die Kollegin Eva Merz (Eva Herzig) von der Spurensicherung mit, um vor Ort ein romantisches Wochenende zu verbringen. Der Tod des Bergbauern Johann Hödlgruber (Helmut Berger) scheint eindeutig ein Suizid im Vollrausch zu sein. Doch Eva entdeckt bei genauer Untersuchung Hinweise, die auf einen Mord hindeuten.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem – Catching Fire, Sci-Fi-Drama

Nachdem Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) die Hungerspiele in Panem überlebt haben und zu Symbolfiguren des Widerstands geworden sind, ändert Präsident Snow plötzlich die Regeln. Bei den kommenden Spielen sollen alle bisherigen Sieger gegeneinander antreten. Auch für Katniss und Peeta gibt es kein Entkommen – sie müssen sich erneut dem grausamen Wettkampf stellen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nachtschicht: Die Ruhe vor dem Sturm, Krimi

In Hamburg herrscht Ausgangssperre, da ein Orkan mit Windstärke 12 auf die Stadt zukommt und binnen zwölf Stunden alles unter Wasser stehen wird. Der Kriminaldauerdienst unter der Leitung von Ömer Kaplan (Özgür Karadeniz) und seinem besten Mann Erichsen (Armin Rohde) kümmert sich um die sozial Schwachen in den gefährdeten Gebieten. Als die ersten Regentropfen fallen, kollidiert ein Gefangenentransporter mit einem Tiertransporter. Zwei Affen und der Schwerverbrecher Axel Krakoff (Shenja Lacher) entkommen.