EM-Eröffnungsspiel,... TV-Tipps am Freitag

Deutschland eröffnet die Europameisterschaft mit einem Spiel gegen Schottland. (eyn/spot)

SpotOn News | 14.06.2024, 06:00 Uhr

Deutschland eröffnet die Fußball-EM im eigenen Land mit einem Spiel gegen Schottland (Das Erste). In "Ad Astra: Zu den Sternen" (ProSieben) ist Brad Pitt als Astronaut unterwegs. Bei RTL präsentiert Oliver Geissen die besten Hits aus 50 Jahren Ballermann.

21:00 Uhr, ZDF, Deutschland gegen Schottland, Fußball-EM

Anpfiff für das Fußballhighlight des Jahres im eigenen Land! Auftakt der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland: Die deutsche Nationalmannschaft als Gastgeber tritt in seinem ersten Spiel in der Gruppe A gegen Schottland an. Sportreporter Oliver Schmidt kommentiert die Partie live aus der Allianz Arena in München. Weitere deutsche Gruppengegner: Ungarn und die Schweiz.

20:15 Uhr, ProSieben, Ad Astra: Zu den Sternen, Sci-Fi-Thriller

Der Astronaut Roy McBride (Brad Pitt) erhält einen geheimen Auftrag: Er soll zum Neptun reisen, um seinen Vater Clifford (Tommy Lee Jones) aufzuspüren, der seit einer Mission vor zwanzig Jahren verschollen ist. Doch der Einsatz betrifft nicht nur das Schicksal von Roys Vater, sondern auch das der Erde. Nach der fehlgeschlagenen Mission verursachen elektromagnetische Stürme Chaos und bedrohen die Existenz des gesamten Planeten. Auf der Reise zu den Sternen muss Roy nicht nur seine Grenzen, sondern auch seine innersten Ängste überwinden.

Video News

20:15 Uhr, Das Erste, Die Bestatterin – Zweieinhalb Tote, Krimi

Mit großer Empathie für die Verstorbenen, Intuition für die Lebenden und einem scharfen Auge für Unstimmigkeiten ermittelt Anna Fischer erneut als Bestatterin Lisa Taubenbaum. Dieses Mal geht es um einen scheinbar klaren Autounfall, bei dem zwei Leichen dem Bestattungsunternehmen Taubenbaum übergeben werden. Lisa entdeckt jedoch widersprüchliche Hinweise: Wo ist Mario, der Besitzer des Wagens? Ist er tot oder gar der Mörder?

20:15 Uhr, 3sat, Die Pfeiler der Macht, Kostümepos

Inmitten des 19. Jahrhunderts in England kreuzen sich in London die Wege von Hugh Pilaster (Dominic Thorburn), dem jüngsten Mitglied einer einflussreichen Bankiersfamilie, und Maisie Robinson (Laura de Boer), einem Mädchen aus der Arbeiterklasse. Die großen Unterschiede ihrer sozialen Herkunft und ihre jeweiligen Ehen verhindern nicht, dass sie sich ineinander verlieben. Das stellt Hugh und Maisie in der freien TV-Adaption von Ken Folletts Buch auf eine harte Probe.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann, Musikshow

Seit mittlerweile 50 Jahren ist die spanische Insel Mallorca die Lieblingsinsel der Deutschen. Mallorca steht für Sonne, Strand und Meer, aber auch für ausgelassene Feiern am berühmten Balneario 6, dem "Ballermann". Die ultimative Chart Show feiert dieses Jubiläum mit den erfolgreichsten Party- und Ballermannhits aus fünf Jahrzehnten in einer spannenden musikalischen Zeitreise. Zur Jubiläumsparty lädt Oliver Geissen zahlreiche Stargäste auf seine Couch. Dabei sind unter anderem Lucas Cordalis, Frauke Ludowig oder Andreas Gabalier.