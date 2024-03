Godzilla vs. Kong, Das Traumschiff, ... TV-Tipps am Ostersonntag

"Godzilla vs. Kong": Der Riesenaffe Kong soll die Mega-Echse Godzilla in ihre Schranken weisen. (cg/spot)

SpotOn News | 31.03.2024, 06:01 Uhr

In "Godzilla vs. Kong" geraten die Urzeit-Echse und der Riesengorilla aneinander. RTL zeigt das große Oster-Special von "Wer wird Millionär?" und das "Traumschiff" (ZDF) steuert Thailand an.

20:15 Uhr, ProSieben, Godzilla vs. Kong, Action

Die Urzeit-Echse Godzilla ist wütend und greift eine Forschungseinrichtung der Firma Apex an. Madison (Millie Bobby Brown), Bernie (Brian Tyree Henry) und Josh (Julian Dennison) wollen herausfinden, warum. Apex-Chef Simmons (Eiza Gonzáles) will die Hohlerde für Ressourcen erschließen und holt sich dafür die Hilfe von Dr. Nathan Lind (Alexander Skarsgård) und Riesengorilla Kong. Es kommt zum Kampf der Titanen, während sich im Hintergrund eine noch größere Gefahr zusammenbraut.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das große Oster-Special, Quiz

"Wer wird Millionär?" wünscht auch in diesem Jahr Frohe Ostern. An zwei Abenden in Folge kämpfen jeweils acht Kandidatinnen und Kandidaten in der Auswahlrunde um die Chance, bei Günther Jauch die Million zu erspielen. Alle, die es auf den "heißen Stuhl" schaffen, bekommen ein besonderes Ostergeschenk, in dem sich eine Joker-Überraschung befindet. Eine Überraschung, die für den Verlauf des Spiels in jedem Fall eine große Hilfe sein kann.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Phuket, Urlaubsserie

Die Reise führt Max Parger (Florian Silbereisen), seine Crew und die Gäste nach Thailand, das "Land des Lächelns". Ein Land voller Farben, tropischer Strände, reich verzierter Tempel und einer vielfältigen Küche. Max Parger und Martin Grimm (Daniel Morgenroth) erwartet eine Challenge: Kitesurfen. Bei ihrer Planung haben sich beide aber auf den jeweils anderen verlassen – so stehen sie am Ende ohne einen Termin da.

20:15 Uhr, Sat.1, Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick, Liebeskomödie

Kat Valdez (Jennifer Lopez) erobert als Sängerin die Herzen ihrer Fans, doch ihr eigenes wird von ihrer vermeintlich großen Liebe kurz vor einem Konzert gebrochen. Ohne zu zögern, beschließt sie, einen fremden Mann aus dem Publikum zu heiraten. Der Mathelehrer Charlie Gilbert (Owen Wilson) lässt sich auf das Wagnis ein, und die beiden lernen sich nach der Hochzeit kennen und lieben.