Die Toten am Meer, Giovanni Zarrella,... TV-Tipps am Samstag

"Die Toten am Meer - Tod an der Klippe": Kommissarin Ria Larsen (Marlene Tanczik, r.) überwältigt Marina Johansson (Sina Martens). (cg/spot)

SpotOn News | 09.11.2024, 06:01 Uhr

In "Die Toten am Meer" (Das Erste) gibt der tödliche Sturz von einer Meeresklippe Rätsel auf. Im ZDF präsentiert Giovanni Zarrella zahlreiche Schlagerstars und bei ProSieben startet die "TV total WOK WM 2024".

20:15 Uhr, Das Erste, Die Toten am Meer – Tod an der Klippe, Krimi

Am Strand von Husum beobachtet Elisabeth Haller (Charlotte Schwab), wie eine Person von den Klippen stürzt und im Meer verschwindet. Kommissarin Ria Larsen (Marlene Tanczik) glaubt ihrer ehemaligen Kollegin sofort, obwohl es keine Hinweise gibt. War die alkoholisierte Elisabeth verwirrt? Doch kurz darauf wird eine Wasserleiche gefunden, und Ria und ihr Kollege Michael Brandt (Anton Spieker) stehen vor einem Rätsel: Der Tote ist bereits seit Wochen tot, und seine Verletzungen deuten auf ein Verbrechen hin.

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Musikshow

Zum ersten Mal gastiert "Die Giovanni Zarrella Show" in der Lokhalle in Göttingen. Die Zuschauer können sich auf einen unterhaltsamen Samstagabend mit zahlreichen Stars, guter Musik und unvergesslichen Momenten freuen. Neben Schlagerikonen wie Roland Kaiser, Maite Kelly, Marianne Rosenberg, Nino de Angelo, Ella Endlich und Oli.P sind auch die Ehrlich Brothers dabei. Die bekanntesten Magier Deutschlands zeigen eine ihrer spektakulärsten Illusionen der letzten zehn Jahre.

20:15 Uhr, ProSieben, TV total WOK WM 2024, Sportshow

Im Eiskanal von Winterberg hofft Sebastian Pufpaff auf ein neues deutsches Wintermärchen. Bei der "TV total WOK WM 2024" will Puffi in der Königsdisziplin des Stahlschüssel-Wintersports sowohl im Einer- als auch im Viererwok die Goldmedaille holen. Wird er es schaffen, seine Konkurrenten hinter sich zu lassen? Oder fährt er nur knapp an der Spitze vorbei?

20:15 Uhr, VOX, The Great Wall, Fantasyaction

Auf der Suche nach Schwarzpulver geraten europäische Söldner in China in einen Hinterhalt und werden von einer unheimlichen Kreatur angegriffen. Die Überlebenden, darunter William Garin (Matt Damon), schaffen es, dem Angriff zu entkommen, landen jedoch in Gefangenschaft an der Chinesischen Mauer. Dort erfahren sie das wahre Geheimnis dieses Bauwerks: Die Mauer wurde errichtet, um etwas Grauenvolles abzuwehren, das die Menschheit weit über Chinas Grenzen hinaus bedroht.

21:45 Uhr, Das Erste, Landkrimi: Steirertod, Krimi

Zwei auf ähnliche Weise ermordete Prostituierte lassen Kommissarin Sandra Mohr (Miriam Stein) vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt. Doch ihr Chef Sascha Bergmann (Hary Prinz) ist skeptisch. Er hält die Hinweise für zu vage und ist momentan eher mit seinen Karriereambitionen und einer möglichen Beförderung beschäftigt.