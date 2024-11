The Masked Singer, Theresa Wolff, ... TV-Tipps am Samstag

Bei "The Masked Singer" (ProSieben) treten wieder Promis in schrillen Kostümen an. Die Rechtsmedizinerin Theresa Wolff (ZDF) gerät in eine Geiselnahme. Außerdem zeigt RTL das Bühnenprogramm "Zaubersturm" der Ehrlich Brothers.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Die außergewöhnlichste Show der Welt: Bei "The Masked Singer" treten zehn Prominente aus verschiedenen Bereichen in riesigen, kunstvoll gestalteten Kostümen auf, die ihre Identität vollständig verbergen. Die Zuschauer können nur raten, welche Stars sich hinter den Masken verbergen. Am Ende der Sendung wird das Geheimnis um den maskierten Star mit den wenigsten Stimmen gelüftet.

20:15 Uhr, ZDF, Theresa Wolff: Lost, Krimi

Die Leiche der 17-jährigen Emilia wird auf einem verlassenen Gelände entdeckt. Noch bevor Theresa Wolff die Obduktion beginnen kann, stürmt ein bewaffneter junger Mann in den Sektionssaal. Latif Lahani (Rojan Juan Barani) behauptet, Emilias Ehemann zu sein, und verlangt, zu ihr zu dürfen. In seiner Verzweiflung nimmt er das Team als Geiseln. Während das SEK anrückt, liegt es an Theresa Wolff (Nina Gummich), eine Eskalation zu verhindern.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell, Show

Ihre Rolle im Actionthriller "Lola rennt" war für Schauspielerin Franka Potente der Beginn einer beeindruckenden Karriere, die sie bis nach Hollywood an die Seite von Stars wie Leonardo DiCaprio und Matt Damon führte. 25 Jahre später spielt das "Laufen" wieder eine große Rolle für sie: Im "Klein gegen Groß"-Duell treten Wendelin (12) und Franka Potente gegeneinander an, um anhand einer Laufszene, bei der nur die Beine zu sehen sind, den Filmtitel, die Rolle und den Schauspieler zu erkennen. Wer wird gewinnen – der Filmstar oder der junge Filmfan?

20:15 Uhr, RTL, Ehrlich Brothers live! Zaubersturm, Zaubershow

In ihrer Spezialshow "Zaubersturm" aus der Olympiahalle in München feiern die Ehrlich Brothers die Premiere neuer Illusionen: Mit einem einzigartigen Hovercraft, das mit Düsenjet-Turbinen und mehr als 1.000 PS ausgestattet ist, rasen die Star-Magier über die Köpfe des Publikums hinweg. Auch einige beliebte Klassiker aus den bisherigen Shows der Ehrlich Brothers sind Teil dieser spektakulären Illusionsshow.

20:15 Uhr, VOX, Vaiana, Digitaltrickabenteuer

Vor langer Zeit erkundeten die Vorfahren des polynesischen Stammes von Motunui den weiten Ozean. Doch heute ist dieser Entdeckergeist längst verschwunden. Vaiana, die mutige Tochter des Stammeshäuptlings, die seit ihrer Kindheit eine tiefe Verbindung zum Meer hat, möchte dies ändern. Entschlossen tritt sie eine abenteuerliche Reise an und trifft dabei auf den eigenwilligen Halbgott Maui.