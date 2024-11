Das Adventsfest der 100.000 Lichter, ... TV-Tipps am Samstag

Im Ersten feiert Florian Silbereisen das "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit vielen Musikstars. Ein schlagkräftiges Vater-Tochter-Duo fordert Kommissarin Helen Dorn (ZDF) heraus. Bei "Eltons 12" (RTL) spielen Promis um 100.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Adventsfest der 100.000 Lichter, Volksmusikshow

Florian Silbereisen feiert ein besonderes Jubiläum: Seit zwei Jahrzehnten eröffnet er mit seiner festlichen Show die Weihnachtsmarktsaison und stimmt die Zuschauer auf die Adventszeit ein. Zusammen mit zahlreichen Stars entzündet er die ersten Adventskerzen und präsentiert beliebte Weihnachts- und Adventslieder. Ein Höhepunkt der Eurovisionsshow ist die Ankunft des Friedenslichts, das an die Bedeutung von Weihnachten erinnern soll. Mit dabei sind unter anderem Andrea Berg, Thomas Gottschalk, DJ Ötzi, Ross Antony, Ella Endlich, Wincent Weiss, Andy Borg, Inka Bause, Semino Rossi und viele weitere Künstler.

20:15 Uhr, ZDF, Helen Dorn – Der deutsche Sizilianer, Krimi

Toni (Peter Benedict) hält an einer Tankstelle am Stadtrand mit seinem Alfa Romeo. Während seine Tochter Luisa (Liane Forestieri) tankt, unterhält er sich mit der Kassiererin. Plötzlich betreten zwei maskierte Männer die Tankstelle und eröffnen das Feuer. Toni reagiert instinktiv und ersticht einen der Angreifer, während Luisa den anderen erschießt, um ihren Vater zu schützen. Helen Dorn (Anna Loos) übernimmt die Ermittlungen und sieht sich gezwungen, Toni und seine Tochter vorerst gehen zu lassen.

20:15 Uhr, RTL, Eltons 12, Spielshow

Zwölf außergewöhnliche Gewinner aus unterschiedlichen Bereichen treten in einem Wettkampf um 100.000 Euro Preisgeld an. Unter den Teilnehmern sind auch prominente Persönlichkeiten wie Tom Beck und Sarah Engels. Sie messen sich in spannenden Herausforderungen, die Geschick, Wissen und Kraft erfordern. Die Show wird von Elton moderiert.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

In "The Masked Singer" treten zehn prominente Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen in spektakulären, maskierten Kostümen auf, die ihre Identität verbergen. Die Zuschauer können nur spekulieren, wer sich hinter den Masken verbirgt, und stimmen für ihre Favoriten ab. Am Ende der Show wird der Promi mit den wenigsten Stimmen enthüllt: Wer steckt hinter der Maske?

20:15 Uhr, ONE, Die Informantin – Der Fall Lissabon, Krimi

Die Jurastudentin Aylin (Aylin Tezel) wird in eine geschickt inszenierte Falle gelockt: Nach einem Hilferuf ihrer Schwester Elif (Pegah Ferydoni), die alleinerziehend ist, kehrt sie nach Berlin zurück und verstößt dabei gegen die Vorgaben des Zeugenschutzprogramms. Diesen Fehler nutzt LKA-Ermittlerin Hannah (Suzanne von Borsody) aus, um Aylin erneut als verdeckte Ermittlerin einzusetzen. Aylin soll als Lockvogel den angesehenen Anwalt Engelhardt (Stefan Kurt) ausspionieren, dessen Kanzlei mit illegaler Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorgruppen in Verbindung steht.