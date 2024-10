Ein Fall für Conti, Ghostbusters, ... TV-Tipps am Samstag

SpotOn News | 26.10.2024, 06:00 Uhr

Im ZDF vertritt die Anwältin Conti einen charmanten, aber mysteriösen Bankräuber. Eckart von Hirschhausen präsentiert die Spielshow "Was kann der Mensch?" (Das Erste). In "Ghostbusters: Legacy" (Sat.1) entdecken zwei Kinder ihre Geisterjäger-Wurzeln.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für Conti – Spieler, Thriller

Conti (Désirée Nosbusch) übernimmt die Verteidigung des charismatischen, aber rätselhaften Bankräubers Frank Stolpe (Mark Waschke). Während sie gleichzeitig fasziniert und misstrauisch ist, versucht sie herauszufinden, wer Stolpe wirklich ist. Staatsanwältin Henry Mahn (Malaya Stern Takeda) kann es kaum glauben: Dank Contis Einsatz kommt Stolpe tatsächlich auf Bewährung frei. Ein Betrüger, der seit Jahren ein Doppelleben führt? Conti beginnt, intensiver zu recherchieren und stößt auf einen alten Fall mit ähnlichen Mustern. Als man in Stolpes Wohnung die Tatwaffe entdeckt, beginnt auch sie an ihm zu zweifeln und konfrontiert ihn.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?, Wissensshow

Moderator Eckart von Hirschhausen zeigt, zu welchen beeindruckenden Leistungen Menschen fähig sind, welche Wunder in uns allen schlummern und erklärt die wissenschaftlichen Hintergründe dazu. Zwei prominente Teams treten in verschiedenen Herausforderungen und Spielen gegeneinander an, um den Rundensieg zu holen. Der Gewinner wird belohnt, denn es gibt 20.000 Euro für einen guten Zweck! Mit dabei sind unter anderem Smudo, Katrin Bauerfeind und Linda Zervakis.

20:15 Uhr, Sat.1, Ghostbusters: Legacy, Gruselkomödie

Callie (Carrie Coon) zieht mit ihren beiden Kindern in ein altes Haus in Oklahoma. Dort passieren seltsame Dinge, und ihre Tochter Phoebe (Mckenna Grace) entdeckt eine Geisterfalle im Gebäude. Gleichzeitig erschüttern rätselhafte Erdbeben die Umgebung. In einer alten Mine machen Phoebe und ihr Bruder Trevor (Finn Wolfhard) eine unglaubliche Entdeckung. Phoebe erfährt, dass ihr Großvater Egon Spengler (Harold Ramis) ein Geisterjäger war – ein Ghostbuster.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas, Show

Der spannende Kampf um den Weltmeister-Titel geht weiter. Joko und Klaas treten mit ihren Teams in weltweiten Wettkämpfen gegeneinander an. Welches Team zeigt den meisten Mut, die meiste Kraft und den stärksten Willen? Und wer stellt dem gegnerischen Team die härtesten Herausforderungen? Diesmal mit dabei: Musiker Nico Santos in Italien, Twitch-Streamer Papaplatte in Österreich, Moderatorin Gülcan Kamps in Frankreich und Mentalist Timon Krause in Thailand.

21:45 Uhr, ZDF, Der Alte: Der Mondkönig, Krimiserie

Ein Mann wird tot am Schloss Blutenburg aufgefunden: Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team untersuchen den Fall. Der Tote sieht König Ludwig II. verblüffend ähnlich, doch seine Identität bleibt zunächst unklar. Erst nach einem öffentlichen Aufruf wird enthüllt, dass es sich bei dem Ertrunkenen im See um Ralf Kirzinger (David Paryla) handelt. Er war Mitglied eines Reenactment-Vereins und spielte die Rolle von König Ludwig II.