"Friesland: Sturmmöwen": Süher Özlügül (Sophie Dal, v.) dokumentiert die Überreste eines Segelbootes. (cg/spot)

SpotOn News | 21.12.2024, 06:01 Uhr

In "Friesland: Sturmmöwen" (ZDF) gibt ein gekentertes Segelboot Rätsel auf. Auf RTL startet die Spielshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli". Bei "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste) präsentiert Barbara Schöneberger neue Streiche mit der versteckten Kamera.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Sturmmöwen, Krimikomödie

Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) werden zu einem Einsatz am Strand gerufen, wo ein gekentertes Segelboot gefunden wurde. Noch ahnen sie nicht, dass dies der Beginn eines neuen Falls ist. Spuren im Sand führen sie zu Tobias Henning (Tino Mewes), der sich aus dem sinkenden Boot ans Ufer retten konnte. Doch bei ihm zu Hause erwartet sie der nächste Schock: In der Sauna liegt sein toter Ehemann, der bekannte Krimiautor Finn Onneken (Stellan Torrn). Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler), ein heimlicher Bewunderer von Onnekens Büchern, trifft diese Nachricht besonders.

20:15 Uhr, RTL, Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli, Spielshow

Stefan Raab und Michael Bully Herbig, zwei der bekanntesten Entertainer Deutschlands, treten in einer neuen Live-Show als unschlagbares Duo auf. Ihr Gegner ist ein Kandidat, der zuvor in der Show drei Mitbewerber besiegt hat. Wird es jemand schaffen, die beiden in den spannenden Wettkämpfen zu schlagen? Moderiert wird die Show von Elton, während Frank Buschmann die Wettbewerbe mit seinem Kommentar begleitet.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Barbara Schöneberger präsentiert in der Weihnachtsausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" zahlreiche neue Streiche mit der versteckten Kamera. Kurz vor Weihnachten lädt sie außerdem viele bekannte Gesichter ein, darunter "Eberhoferkrimi"-Darsteller Simon Schwarz, Schauspieler Manuel Rubey, Detlef Steves, Reiner Calmund, Kerstin Ott, Sophia Flörsch und Christoph Sonntag.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

In "The Masked Singer" performen zehn Prominente, die in aufwendigen Kostümen auftreten und ihre Identität verbergen. Wer sich hinter den Masken versteckt, bleibt bis zum Ende ein Geheimnis. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten, und der Promi mit den wenigsten Stimmen wird enthüllt. Wer verbirgt sich wohl unter der Maske? Die Spannung steigt!

20:15 Uhr, VOX, Das Wunder von Manhattan, Weihnachtsmärchen

Kriss Kringle (Richard Attenborough) springt im Kaufhaus "Cole" spontan als Weihnachtsmann ein. Die Kinder lieben ihn und er nimmt ihre zahlreichen Wünsche Tag für Tag entgegen. Doch als er behauptet, der echte Weihnachtsmann zu sein, kippt die Stimmung. Seine kleinen Bewunderer nehmen ihm die Geschichte sofort ab. Die Erwachsenen hingegen halten Kriss Kringle für vollkommen verrückt. Als er in eine Psychiatrie weggesperrt wird, kämpfen die kleine Susan und ihre Mutter Dorey für den Glauben an den Weihnachtszauber und ein gelungenes Weihnachtsfest.