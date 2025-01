Wilsberg, Schlagerchampions , ... TV-Tipps am Samstag

"Wilsberg: Über dem Gesetz": Wilsbergs (Leonard Lansink, r.) aktueller Fall hat auch mit Dr. Tessa Tilkers (Patricia Meeden) Vergangenheit als Jurastudentin zu tun. (cg/spot)

SpotOn News | 11.01.2025, 06:00 Uhr

Detektiv Wilsberg (ZDF) ermittelt in einem Stalking-Fall an einer Universität. Im Ersten präsentiert Florian Silbereisen "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten". RTL zeigt die Fußballdoku "Unser Team - Die Heim-EM 2024".

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Über dem Gesetz, Krimi

Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) ermittelt an der Universität in einem Stalking-Fall, getarnt als Gastdozent. Als ein Student stirbt, übernimmt auch die Mordkommission die Untersuchungen. Star-Jurist Professor Henning Breeker (Johann von Bülow) beschuldigt seine Kollegin Dr. Kerstin Schunck (Eva Bay), ihn zu stalken. Doch als bekannt wird, dass der getötete Student dem Professor wegen eines möglichen Vergehens auf der Spur war, gerät Wilsberg in eine gefährliche Situation.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerchampions – Das große Fest der Besten, Musikshow

Florian Silbereisen begrüßt die Stars des Jahres, die mit herausragenden Leistungen, kreativen Ideen oder neuen Trends beeindruckten. In der Live-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" aus Berlin treten Andrea Berg, Roland Kaiser, Andreas Gabalier und viele weitere Künstler auf.

20:15 Uhr, RTL, Unser Team – Die Heim-EM 2024, Fußballdoku

Die UEFA EURO 2024 in Deutschland sorgte für Begeisterung, als die DFB-Elf unter Julian Nagelsmann trotz eines frühen Ausscheidens im Viertelfinale überzeugte. Die Dokumentation "Unser Team – Die Heim-EM 2024" zeigt exklusive Einblicke hinter die Kulissen, darunter das Mannschaftsquartier und die Kabine, und erzählt von der bemerkenswerten Entwicklung der Mannschaft, die mit Einsatz und Teamgeist das Land begeisterte.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Das zweite Duell der Ehepaare bei "Schlag den Star" steht an: Detlef Soost und seine Ehefrau Kate Hall treten gegen Eko Fresh und seine Frau Sarah Bora an. Wer wird den Abend dominieren und die 100.000 Euro gewinnen? Matthias Opdenhövel moderiert, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch, Animationsspaß

Der gestiefelte Kater genießt ein sorgloses Leben, bis er erkennt, dass er acht seiner neun Katzenleben bereits verloren hat. Daraufhin zieht er sich zurück und beendet seine abenteuerliche Lebensweise. Doch als er von einer magischen Möglichkeit erfährt, seine Leben zurückzugewinnen, begibt er sich auf eine gefährliche Reise.