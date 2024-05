Unschuldig - Der Fall Julia B., ... TV-Tipps am Samstag

In "Unschuldig - Der Fall Julia B." (Das Erste) kämpft eine Lehrerin nach dem tragischen Tod eines Schülers um Gerechtigkeit. Das ZDF zeigt "Die Giovanni Zarrella Show" mit vielen Schlagerstars. Bei "The Masked Singer" (ProSieben) treten Promis in schrillen Kostümen an.

20:15 Uhr, Das Erste, Unschuldig – Der Fall Julia B., Drama

Endlich frei! Fünf Jahre musste Julia (Emily Cox) mit einer unerträglichen Ungerechtigkeit leben: Die Lehrerin wurde für den Mord an ihrem 16-jährigen Schüler Felix (Eloi Christ) verurteilt, den sie vermeintlich nicht begangen hat. Doch dann taucht ein echter Beweis für ihre Unschuld auf. Ein Schock für Felix' Eltern (Peter Schneider, Gerti Drassl), die von Julias Schuld überzeugt sind. Auch ihr Ex-Mann Jan (Jan Krauter) reagiert verhalten: Er hat sich ein neues Leben aufgebaut und möchte bald heiraten. Einzig ihre Freundin Meike (Bettina Burchard), die unermüdlich für den Freispruch gekämpft hat, steht auf Julias Seite.

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Musikshow

In dieser Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" kommen Schlagerfans wieder voll auf ihre Kosten: Drei Stunden Party sind angesagt – unter anderem mit aktuellen Hits von Maite Kelly, Michelle, Sarah Engels, Marina Marx, Nik P., Christin Stark, Matthias Reim und Howard Carpendale, der die Premiere seiner neuen Single feiert. Außerdem begeht Giovanni mit seinen Gästen an diesem Abend ein besonderes Jubiläum: Vor 20 Jahren trat Semino Rossi erstmals im deutschen Fernsehen auf.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Gerne Live, immer spontan, am liebsten überraschend und ganz schön turbulent feiert das Show-Spektakel 2024 seinen siebten Geburtstag. Diese Show wird ihrem Namen stets gerecht: Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt, welche Spiele gespielt werden oder wer die jeweilige Sendung moderieren wird. Stets unter den wachsamen Augen des Schiedsrichters Thorsten Schorn. Wer ist heute zu Gast?

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Die beste, verrückteste Show der Welt: Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, RTLzwei, Born to Be Wild – Saumäßig unterwegs, Komödie

Jahrelang sind sie in der Vorstadt zu perfekten Spießern geworden, jetzt treibt Sehnsucht nach Abwechslung die Vorstadtfreunde Woody (John Travolta), Dudley (William H. Macy), Doug (Tim Allen) und Bobby (Martin Lawrence) dazu, einen gemeinsamen Motorradausflug zu machen. Die vier brechen frohgemut mit ihrer Harley in die weite Highway-Wildnis auf. Als sie auf die äußerst ungemütliche Biker-Gang Del Fuegos treffen, bereuen sie jedoch schnell, ihre Sofas gegen einen Sattel eingetauscht zu haben.