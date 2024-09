Tatort, Grill den Henssler, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Ad Acta": Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) am Tatort. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.09.2024, 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) wird ein junger Anwalt erschossen aufgefunden. Bei "Grill den Henssler" (VOX) stehen Sally Özcan, Sasha und Jorge González am Herd. Außerdem kämpft Matt Damon in "Der Marsianer" (Sat.1) ums Überleben.

20:20 Uhr, Das Erste, Tatort: Ad Acta, Krimi

Tobias Benzinger (Jan Liem), ein junger Anwalt in einer Kanzlei, die sich auf heikle Strafrechtssachen spezialisiert hat, wird erschossen. Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) vermuten, dass der Mord in Verbindung mit den Fällen der Kanzlei stehen könnte. Der Kanzleichef, Rainer Benzinger, zeigt sich jedoch wenig kooperativ. Er beruft sich strikt auf die anwaltliche Schweigepflicht und verweigert jegliche Informationen über seine Mandanten, selbst nachdem sich herausstellt, dass Tobias sein Stiefsohn war.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Welcher Prominente schafft es, Steffen Henssler beim ultimativen Grillwettbewerb unter freiem Himmel zu schlagen? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, wird alles gegrillt, was das BBQ-Herz begehrt. Um die kritische Jury zu beeindrucken, müssen die Teilnehmer jedoch mehr bieten als nur die üblichen Verdächtigen wie Fleisch, Fisch und Gemüse. Wer kann Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach mit seinen Grillkünsten überzeugen?

20:15 Uhr, Sat.1, Der Marsianer – Rettet Mark Watney, Sci-Fi-Survivalabenteuer

Während einer Mars-Mission kommt es zu einem gefährlichen Sandsturm, der die Astronauten zwingt, ihre Mission abzubrechen. Mark Watney (Matt Damon) wird bei dem Sturm verletzt und von seiner Crew getrennt. Da er bewusstlos ist, glauben alle, er sei gestorben. Doch Watney überlebt und kämpft nun allein auf dem Mars ums Überleben. Er muss vier Jahre durchhalten, bis die nächste Mission zu ihm gelangen kann – seine einzige Hoffnung auf Rettung.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Das erste Mal, Dramödie

Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) übernimmt die Betreuung der 16-jährigen Lucy (Linda Berthold), deren Vater nach einem schweren Unfall im Krankenhaus liegt. Da Lucy nach dem Tod ihrer Mutter nur noch ihren Vater hatte, zieht Katja vorübergehend bei ihr ein. Schnell wird klar, dass Lucy nicht nur die Sorge um ihren schwer verletzten Vater belastet, sondern dass sie auch in der Schule gemobbt wird. Gleichzeitig quält Adrian (Kristo Ferkic) Liebeskummer, da seine Ex-Freundin Lilly (Julia Beautx) frisch verliebt ist.

20:15 Uhr, ONE, Vorsicht vor Leuten, Komödie

Lorenz Brahmkamp (Charly Hübner) ist Sachbearbeiter im Bauamt und hat sich in ein Netz aus Lügen und Ausreden verstrickt. Er hat es sich in seiner Komfortzone gemütlich gemacht, was seine Frau Katrin (Lina Beckmann) jedoch nicht mehr tolerieren kann – sie verlässt ihn. Als auch noch sein Job in Gefahr gerät, muss Lorenz handeln. Er schreibt sich seine Ziele auf und hängt sie an den Kühlschrank: Katrin zurückgewinnen, den Job retten, abnehmen und ehrlich werden.