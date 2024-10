Tatort, Shang-Chi, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Murot und das 1000-jährige Reich": Hagen von Strelow (Ludwig Simon, l.) und Kommissar Rother (Ulrich Tukur). (eyn/spot)

SpotOn News | 20.10.2024, 06:01 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) reist Kommissar Murot zurück in die Nazi-Zeit. ProSieben zeigt den Marvel-Blockbuster "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Auf Vox startet die neue Musik-Show "Sing meinen Schlager".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Murot und das 1000-jährige Reich, Krimi

Hagen von Strelow ist auf dem Weg von Südamerika nach Frankfurt am Main. Er ist ein gesuchter Kriegsverbrecher, der sich in Deutschland einem (späten) Gerichtsverfahren stellen muss. In Frankfurt warten bereits Kommissar Murot (Ulrich Tukur) und seine Assistentin Wächter (Barbara Philipp) auf ihn. Murot war ihm bereits vor 30 Jahren dicht auf den Fersen, doch damals gelang von Strelow im letzten Moment die Flucht. Im Jahr 1944 arbeiteten von Strelow (Ludwig Simon) und Kommissar Rother (Ulrich Tukur) in einem kleinen Dorf an einem Mordfall, bei dem ein britischer Pilot, der wichtige Dokumente mit sich führte, ermordet wurde.

20:15 Uhr, ProSieben, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Action

Shang-Chi (Simu Liu) ist ein Meister der Kampfkünste, der sich durch beinahe übermenschliche Kraft, Schnelligkeit und Geschicklichkeit auszeichnet. Er hat seiner Vergangenheit und seinem Vater, dem Anführer der kriminellen Ten Rings-Organisation, den Rücken gekehrt und führt ein ruhiges Leben in den USA. Doch plötzlich holen ihn die Schatten der Vergangenheit ein und zwingen ihn zurück nach China.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Schlager, Show

Das beliebte "Sing meinen Song"-Format bekommt Zuwachs: "Sing meinen Schlager". In dieser neuen Show, moderiert von Inka Bause, stehen die größten Schlagerstars und ihre bekanntesten Hits im Mittelpunkt! In den ersten beiden Episoden dreht sich alles um Marianne Rosenberg und Matthias Reim und ihre größten Erfolge. Die VOX-Zuschauer sowie über 1000 Schlagerfans im Elbauenpark in Magdeburg können sich auf eine riesige Sommerparty freuen.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte, Komödie

Schule langweilig? Nicht, wenn Deutschlands beliebtester Lehrer Elyas M'Barek am Start ist: Der Ex-Bankräuber Zeki wird aus dem Gefängnis entlassen und plant, als Hausmeister an einer Schule zu arbeiten, weil er dort unter der Turnhalle das Geld aus einem Überfall vermutet. Doch statt als Hausmeister wird er aufgrund eines Missverständnisses als Aushilfslehrer eingestellt.

21:45 Uhr, ZDF, Brokenwood – Mord in Neuseeland: Das Bild des Grauens, Krimiserie

In Brokenwood dient das malerische Städtchen als Kulisse für die TV-Sendung "All Things Old and Beautiful". Der Moderator der Sendung, Brian Bottoms (Mark Hadlow), bewertet wertvolle Sammlerstücke und seltene Fundstücke. Am Morgen nach den Dreharbeiten wird er in seinem Motelzimmer ermordet aufgefunden, festgeschnallt auf eine spanische Garotte – einen brutalen Folterstuhl. Für Detective Mike Shepherd (Neill Rea) liegt der Verdacht nahe, dass seine Leidenschaft ihm zum Verhängnis wurde. Trotz der dünnen Wände des Motels will niemand etwas Ungewöhnliches gehört haben!