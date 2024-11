Tatort, Avengers, Wunderschön, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Lass sie gehen": Auch Emma Riedle (Irene Böhm) will nicht mit Thorsten Lannert (Richy Müller, l.) und Sebastian Bootz (Felix Klare) reden. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.11.2024, 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) ermitteln die Kommissare Lannert und Bootz in einer verschwiegenen Dorfgemeinschaft. Bei VOX heißt es wieder "Deutschland grillt den Henssler" und in "Avengers: Endgame" (ProSieben) treffen die Marvel-Helden auf den Titanen Thanos.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Lass sie gehen, Krimi

Hanna Riedle (Mia Rainprechter) hatte ihre Eltern, den Familienbetrieb, ihre jüngere Schwester und den Verlobten sowie das gerade fertiggestellte Eigenheim im Dorf zurückgelassen, um in Stuttgart ein neues Leben zu beginnen. Als sie tot aufgefunden wird, weiten Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ihre Ermittlungen auf Verdächtige aus ihrem Heimatdorf aus. Während Hannas Mutter mit ihrer Schuld kämpft, da sie ihre Tochter nach einem Streit nicht mehr sehen wollte, versucht der Vater, die Familie zusammenzuhalten. Die Kommissare finden mehrere Dorfbewohner, die versuchten, die attraktive junge Frau zur Rückkehr zu bewegen.

20:15 Uhr, VOX, Deutschland grillt den Henssler, Kochchallenge

Steffen Henssler nimmt die Herausforderung an und tritt in einem packenden Kochwettbewerb gegen Teams aus ganz Deutschland an. In vier Folgen stellen sich regionale Traditionsköche und Prominente der Bundesländer dem Duell und präsentieren die kulinarischen Besonderheiten ihrer Heimat. Die Zuschauer:innen erleben dabei die Vielfalt und Einzigartigkeit der deutschen Küche.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer an der Côte d'Azur, Drama

Kristin (Karoline Eichhorn) reist nach Südfrankreich, um Abstand zu ihrem gescheiterten Leben zu gewinnen – ihre Ehe ist zerbrochen, der Job verloren. Nun will sie sich mit über 50 noch einmal neu erfinden. Doch Kristin stellt fest, dass Frauen ab einem bestimmten Alter oft als "unsichtbar" gelten. Ungeachtet dessen lässt sie sich nicht entmutigen und beginnt, ihr Leben in Frankreich mit Charme und Wärme zurückzuerobern, was sie selbst überrascht.

20:15 Uhr, ProSieben, Avengers: Endgame, Superhelden-Epos

Nachdem sie die Hälfte der Bevölkerung des Universums und ihre Kameraden verloren haben, gelingt es den verbliebenen Avengers, Thanos (Josh Brolin) zu finden und zu besiegen. Fünf Jahre später eröffnet Ant-Man (Paul Rudd) ihnen eine unerwartete Möglichkeit: Durch eine Zeitreise könnten sie ihre gefallenen Freunde vielleicht doch retten. Um die Infinity-Steine zu sammeln, müssen die Avengers in die Vergangenheit reisen. Doch auch dort ist Thanos eine Bedrohung.

20:15 Uhr, Sat.1, Wunderschön, Drama

Julie (Emilia Schüle) verfolgt ehrgeizig ihren Traum, ein erfolgreiches Model zu werden. Trotz der Entbehrungen beneidet sie ihre Mitschülerin Leyla (Dilara Aylin Ziem), die mit ihrer Rolle als Außenseiterin unzufrieden ist. Währenddessen kämpfen Sonja (Karoline Herfurth) und Milan (Friedrich Mücke) mit dem turbulenten Alltag als Eltern zweier Kinder. Vicky (Nora Tschirner), die lange den Glauben an die Liebe aufgegeben hat, erhält schließlich eine neue Chance.