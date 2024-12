Tatort, Jurassic World, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Stille Nacht": Linda Selb (Luise Wolfram) während einer Verfolgungsjagd durch Bremen. (eyn/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) wird ein Kapitän am ersten Weihnachtsfeiertag erschossen aufgefunden. In "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (ProSieben) müssen sich Menschen und Dinosaurier eine Welt teilen. Außerdem läuft in "Das perfekte Geheimnis" (Sat.1) ein Abend unter Freunden aus dem Ruder.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Stille Nacht, Krimi

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird Kapitän Hendrik Wilkens (Matthias Freihof) erschossen in seinem Zimmer aufgefunden. Gemeinsam mit seinem Ehemann (Rainer Sellien) hatte er einen philippinischen Matrosen (Jernih Agapito) über die Feiertage bei sich aufgenommen. Zusammen mit seinen Kindern (Pia Barucki, Robert Höller, Rana Farahani) und Enkelkindern sollte ein friedliches Weihnachtsfest gefeiert werden. Die Ermittlerinnen Liv Moormann und Linda Selb vermuten zunächst einen Raubmord. Doch war die Harmonie in der Familie Wilkens wirklich so echt, wie sie scheint?

20:15 Uhr, ProSieben, Jurassic World: Ein neues Zeitalter, Sci-Fi-Action

Dinosaurier leben seit Jahren in freier Wildbahn auf der Erde. Die Firma Biosyn plant, die Tiere in einem eigenen Reservat unterzubringen, verfolgt jedoch insgeheim andere Absichten, wie Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) herausfindet. Währenddessen versuchen Owen (Chris Pratt) und Claire (Bryce Dallas Howard), die Wahrheit über die junge Maisie (Isabella Sermon) geheim zu halten, die als menschlicher Klon besondere Aufmerksamkeit erregt. Doch Maisie wird zur Zielscheibe gefährlicher Personen.

20:15 Uhr, ZDF, Ich hab den Weihnachtsmann geküsst, Liebeskomödie

Laura, die Weihnachten überhaupt nicht ausstehen kann, verbringt wie jedes Jahr widerwillig die Feiertage bei ihrer Familie. Doch diesmal läuft alles anders als geplant: Am Morgen des ersten Weihnachtstages ist ihre Oma verschwunden, im Ort passieren merkwürdige Dinge, und in Lauras Elternhaus herrscht das pure Chaos. Was ist in dieser seltsamen Nacht geschehen, und welche Rolle spielt Laura dabei?

20:15 Uhr, Sat.1, Das perfekte Geheimnis, Komödie

Sieben Freunde (Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase u. a.) treffen sich für einen entspannten Abend. Doch ein Spiel, bei dem sie alle ihre Handys auf den Tisch legen und Nachrichten sowie Anrufe offenlegen, sorgt bald für Spannungen. Welche Geheimnisse kommen ans Licht, und wie wird die Freundschaft der Gruppe dadurch auf die Probe gestellt?

22:15 Uhr, ZDF, Borderline – Grenzenlose Verbrechen: Das letzte Spiel, Thriller-Dramaserie

Nach einem erfolgreichen Spiel wird der Hurling-Star Conor Byrne (Peter Claffey) ermordet. Die Ermittler Regan (Amy De Bhrún) und Boyd (Eoin Macken) nehmen die Menschen in Conors Umfeld ins Visier. Obwohl Hurling ein Amateursport ist, besaß Conor überraschend viel Geld. Könnte sein Tod damit in Zusammenhang stehen? Außerdem entdecken die Ermittler, dass Conor nicht bei allen beliebt war – vor allem einer seiner Mitspieler weckt Verdacht.