SpotOn News | 19.01.2025, 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) gerät Kommissar Bootz in eine Geiselnahme. Keanu Reeves kehrt in "Matrix Resurrections" (ProSieben) zurück in die tödliche Maschinenwelt. Außerdem zeigt VOX das Kochduell "Mälzer und Herrmann liefern ab!".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Verblendung, Krimi

Sebastian Bootz (Felix Klare) befindet sich auf einer Filmpremiere in Stuttgart, als die Vorführung plötzlich durch eine bewaffnete Frau und einen Mann unterbrochen wird, die das Publikum bedrohen. Panik bricht aus, viele Zuschauer können fliehen, doch es fallen Schüsse, und ein Sicherheitsmitarbeiter kommt ums Leben. Bootz greift zu dessen Waffe, um die Angreifer aufzuhalten, wird jedoch selbst bedroht und schießt auf den Mann. Doch die beiden Täter setzen ihren Plan fort, entwaffnen Bootz und nehmen ihn sowie die verbliebenen Gäste als Geiseln.

20:15 Uhr, ProSieben, Matrix Resurrections, Sci-Fi-Action

Thomas Anderson (Keanu Reeves) ist ein erfolgreicher Spieleentwickler in San Francisco, der unter psychischen Problemen leidet und diese mit Medikamenten zu kontrollieren versucht. Als er auf die geheimnisvolle Tiffany (Carrie-Anne Moss) trifft, wird er von Erinnerungen übermannt, die aus einer anderen Realität zu stammen scheinen. Während er der Wahrheit auf die Spur kommen will, unternimmt Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) alles, um ihn aus der Matrix zu befreien.

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Herrmann liefern ab!, Kochduell

Alexander Herrmann, ein erfahrener TV-Koch, tritt im Lieferduell gegen Tim Mälzer an. Beide müssen mithilfe von Hinweisen Gerichte für unbekannte Kunden zubereiten und diese persönlich ausliefern. Der Tag ist voller Herausforderungen, darunter ein Auftrag für eine Gruppe von neun Bikerinnen und ein Überraschungsbesuch von Christine Westermann, Autorin, Journalistin und Moderatorin.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in Italien, Romanze

Billie (Hanna Plaß) und Hella (Corinna Kirchhoff), ein ungleiches Paar, reisen gemeinsam nach Apulien. Billie opfert sich auf, um anderen zu helfen, während Hella vor allem ihren Spaß sucht. Hella ist genervt, dass Billie im Urlaub für ihre Cousine arbeitet und so das Leben an sich vorbeiziehen lässt. Sie selbst will in Italien ein neues Kapitel beginnen – oder vielleicht ein altes wieder aufleben lassen, denn sie plant, eine frühere Sommerliebe wiederzusehen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Old, Mystery

Ein Paar (Gael García Bernal, Vicky Krieps) reist mit seinen beiden Kindern zu einem idyllischen Strand, doch dort geraten sie in den Bann eines erschreckenden Phänomens: Innerhalb kürzester Zeit altern sie rapide. Bevor der Tag endet, droht ihnen der Tod. Sie und die anderen Strandbesucher müssen das Geheimnis dieses mysteriösen Ortes lösen, um zu überleben.