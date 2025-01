Tatort, Mälzer und Henssler, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Borowski und das hungrige Herz": Klaus Borowski (Axel Milberg) und seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik). (eyn/spot)

SpotOn News | 26.01.2025, 06:01 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) wird ein Geldtransporter in die Luft gesprengt. VOX zeigt das Kochduell "Mälzer und Henssler liefern ab!". In "Frühling: Das Versteck" (ZDF) kümmert sich die Dorfhelferin Katja Baumann um zwei Teenager.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Das Ende der Nacht, Krimi

In Saarbrücken wird die nächtliche Ruhe von einer Explosion durchbrochen. Hauptkommissarin Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) erreicht als Erste den Tatort: Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter wurde ein Wachmann getötet. Die eintreffenden Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) finden eine Szene der Verwüstung vor. Eine mysteriöse Zahl auf der Straße wirft Fragen auf. Könnte eine Spur zu einer berüchtigten internationalen Verbrecherbande nach Frankreich führen? Hauptkommissarin Esther Baumann (Brigitte Urhausen) nimmt Kontakt zur französischen Polizei auf.

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Henssler liefern ab!, Kochduell

Ein drittes Duell steht an, denn Tim Mälzer will die vorigen zwei Niederlagen nicht auf sich sitzen lassen. Gleich in der ersten Runde müssen die Köche ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem sie ein vollständiges Drei-Gänge-Menü zubereiten. In der zweiten Bestellung bleibt kein Raum für Kreativität oder Spekulation: Die Besteller haben klar Pizza bestellt.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Das Versteck, Dramödie

Nach einem schweren Jagdunfall liegt ein Familienvater im Koma. Katja Baumann (Simone Thomalla) wird gebeten, sich um die beiden jugendlichen Söhne und die Tiere auf dem Hof zu kümmern. Unterdessen hadert Amelie (Hanna Binke) damit, ob sie ihrem gewalttätigen Ex-Freund Ingo (Levin Henning) nach dessen Therapie eine zweite Chance geben soll. Gleichzeitig macht sich Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) Sorgen über seine zunehmende Vergesslichkeit.

Video News

20:15 Uhr, RTLzwei, The Tunnel – Die Todesfalle, Katastrophenfilm

In einem Tunnel in den verschneiten Bergen Norwegens kollidiert ein Tankwagen, wodurch Familien, Jugendliche und Reisende auf dem Weg in die Weihnachtsferien in der Dunkelheit eingeschlossen werden. Während draußen ein Schneesturm tobt, kämpfen sich Rettungskräfte zur Unfallstelle vor. Die Lage wird noch gefährlicher, als der beschädigte Tanker Feuer fängt. In Norwegen gilt das Prinzip der Selbstrettung: In einer solchen Katastrophe ist jeder auf sich gestellt.

20:15 Uhr, Sat.1, (T)Raumschiff Surprise – Periode 1, Komödie

Das Jahr 2304: Vor Jahrhunderten besiedelten Menschen den Mars, doch unter der Führung des tyrannischen Rogul kehren sie nun zurück, um die Erde zu erobern. Eine Katastrophe scheint unausweichlich, wenn nicht die Crew des Raumschiffs Surprise – bestehend aus Käpt'n Kork (Christian Tramnitz), Mr. Spuck (Michael Bully Herbig) und Ingenieur Schrotty (Rick Kavanian) – die Mission zur Rettung der Erde übernehmen würde. Allerdings zeigen die drei wenig Interesse daran, ihre Aufgabe ernst zu nehmen.