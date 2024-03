Tatort, Moonfall, Kingsman, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Dein Verlust": Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) setzen Georgios Sideris (Eidin Seyed Jalali) fest. (cg/spot)

SpotOn News | 10.03.2024, 06:01 Uhr

Kommissar Eisner gerät im "Tatort" (Das Erste) unter Mordverdacht. In "Moonfall" (RTL) droht der Mond auf die Erde zu krachen und in "Kingsman: The Secret Service" (Sat.1) mausert sich ein Rüpel zum Geheimagenten.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Dein Verlust, Krimi

Als der Clubbesitzer Otto Hübner erschossen aufgefunden wird, muss Kommissarin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ohne ihren Partner zum Tatort fahren. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), der am Abend zuvor seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, schläft seinen Rausch aus. Kaum wieder im Dienst, schießt Hübners Geschäftspartner (Eidin Seyed Jalali) auf den Kommissar. Die Kugel streift Eisner nur, doch schon bald kommen ernste Probleme auf ihn zu. Tatortspuren und andere Indizien machen ihn zum Verdächtigen!

20:15 Uhr, RTL, Moonfall, Sci-Fi-Action

Der Mond hat sich aus seiner Umlaufbahn gelöst und rast nun auf die Erde zu. Das führt schnell zu verheerenden Auswirkungen. Um den drohenden Weltuntergang zu verhindern, reisen die ehemalige Astronautin Jo Fowler (Halle Berry), ihr Ex-Kollege Brian Harper (Patrick Wilson) und der Wissenschaftler K.C. Houseman (John Bradley) Richtung Erdtrabant. Dort müssen sie feststellen, dass der gute alte Mond nicht das ist, was die Menschheit bislang dachte.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Holla, die Waldfee, Dramödie

Katja (Simone Thomalla) bekommt einen heiklen Auftrag. Auch Lilly (Julia Willecke) hat eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Als Katja wieder arbeitsfähig ist, wird sie ausgerechnet zu der neuen Frau ihres Ex' gerufen. Diese ist erneut schwanger und wird wegen Komplikationen zu Bettruhe verdonnert. Die erste Begegnung zwischen Katja und Ex-Freund Mark (Marco Girnth) verläuft etwas holprig, doch umso entspannter ist Katjas Zusammentreffen mit der Schwangeren.

20:15 Uhr, Sat.1, Kingsman: The Secret Service, Agentenabenteuer

Der Brite Harry Hart (Colin Firth) ist ein Agent der geheimen und regierungsunabhängigen Kingsman. Eines Tages trifft er auf Eggsy (Taron Egerton), dessen Vater einst ebenfalls Mitglied der Kingsman war. Er nimmt den jungen Mann bei sich auf und schleust ihn in das harte Rekrutierungsprogramm seiner Organisation ein. Bei ihrem ersten Auftrag geraten sie an den Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), der mit einem ominösen Plan die Welt "retten" will.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm – wortwörtlich – die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten – während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurückzugewinnen.