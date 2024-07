Terminator: Dark Fate, Tatort, ... TV-Tipps am Sonntag

"Terminator: Dark Fate": Sarah Connor (Linda Hamilton) im Einsatz. (eyn/spot)

SpotOn News | 28.07.2024, 06:02 Uhr

In "Terminator: Dark Fate" (ProSieben) bekämpfen drei Frauen eine Killermaschine aus der Zukunft. "Tatort"-Kommissar Borowski (Das Erste) wühlt im Kieler Drogensumpf und in "Tödliches Comeback" (ONE) gerät ein Polizist immer wieder an seinen kriminellen Vater.

20:15 Uhr, ProSieben, Terminator: Dark Fate, Sci-Fi-Action

Dani Ramos (Natalia Reyes) lebt ein gewöhnliches Leben, bis sie plötzlich von einem Terminator aus der Zukunft angegriffen wird. Zum Glück eilt ihr der Cyborg Grace (Mackenzie Davis) zur Hilfe. Gleichzeitig erhält Sarah Connor (Linda Hamilton) einen anonymen Hinweis über das Auftauchen des Rev-9 (Gabriel Luna), der es auf Dani abgesehen hat. Die drei Frauen schließen sich zusammen, um den Kampf aufzunehmen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und der Himmel über Kiel, Krimi

In dem kleinen Dorf Mundsforde bei Kiel wird der abgetrennte Kopf eines jungen Mannes entdeckt. Der 20-jährige Mike, der vor seinem gewaltsamen Tod offenbar von Crystal Meth abhängig war, wird von den Kommissaren Klaus Borowski (Axel Milberg) und Sarah Brandt (Sibel Kekilli) in der Kieler Drogenszene untersucht. Nach einem Fahndungsaufruf meldet sich Mikes Freundin Rita (Elisa Schlott). Borowski fühlt sich durch Rita an seine Tochter Carla erinnert und setzt sie unter Druck, verspricht ihr aber auch Schutz. In ihrer Verzweiflung beschuldigt Rita zwei Dealer und bringt sich damit selbst in Gefahr.

20:15 Uhr, ONE, Tödliches Comeback, Krimikomödie

Roy (Martin Brambach) und Bruno Singer (Ben Münchow) könnten als Vater und Sohn nicht unterschiedlicher sein: Roy verdient seinen Lebensunterhalt als Musiker in Berlin mit nicht immer legalen Geschäften, während Bruno bei der Hamburger Polizei arbeitet und davon träumt, in die Mordkommission zu wechseln und das Herz seiner Kollegin Kyra Sperling (Elisa Schlott) zu gewinnen. Seine Chefin Tamara Rosenberg (Lina Beckmann) warnt ihn eindringlich, sich von seinem vorbestraften Vater fernzuhalten. Doch als Bruno nach einem Unfall seiner Mutter wieder Kontakt zu Roy aufnimmt, gerät er unweigerlich in die kriminelle Welt seines Vaters.

20:15 Uhr, RTLzwei, Good Boys – Nix für kleine Jungs, Komödie

Max (Jacob Tremblay), Thor (Brady Noon) und Lucas (Keith L. Williams) werden zu einer Knutschparty eingeladen, haben aber keine Ahnung, wie man küsst. Um das herauszufinden, beschließen sie, die Nachbarstochter mit einer Drohne auszuspionieren. Als die Drohne beschlagnahmt wird und sie aus Versehen auch noch Drogen stehlen, beginnt für die drei Freunde ein turbulentes Abenteuer, das in totalem Chaos endet.

20:15 Uhr, arte, Tina – What's Love Got to Do with It?, Musik-Drama

Anna Mae Bullock (Angela Bassett) wird in Nutbush, Tennessee von ihrer Großmutter aufgezogen. Schon bald zieht es die junge Frau in das lebhafte Nachtleben von St. Louis, wo sie den Sänger Ike Turner kennenlernt. Als Duo "Ike & Tina" erleben sie ihre ersten großen Erfolge. Doch mit der Ehe zeigt Ike sein wahres Gesicht und das anfängliche Glück verwandelt sich in Leid.