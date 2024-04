Tatort, Grill den Henssler, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Diesmal ist es anders": Larissa Krüger (Katja Hutko) ist über Kommissar Freddy Schenks (Dietmar Bär) Besuch nicht begeistert . (cg/spot)

SpotOn News | 28.04.2024, 06:01 Uhr

Im Kölner "Tatort" (Das Erste) wird das Doppelleben eines ermordeten Mannes aufgedeckt. Auf VOX startet die Frühjahrsstaffel von "Grill den Henssler" und in "Wonder Woman 1984" (ProSieben) findet die Amazonenprinzessin einen magischen Kristall.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Diesmal ist es anders, Krimi

An einem konspirativen Ort unter einer Brücke wurde ein Mann umgebracht. Die Hauptkommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) finden heraus, dass das Opfer, der arbeitslose Peer Schwarz, vorsätzlich von einem Auto überfahren worden ist. In seiner Wohnung finden sie große Mengen Bargeld und Unterlagen, die auf die systematische Erpressung bekannter Persönlichkeiten schließen lassen. Schwarz hat offensichtlich in deren Social-Media-Vergangenheit nach belastendem Material gesucht. Musste Peer Schwarz durch die Hand eines seiner eigenen Erpressungsopfer sterben?

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Die diesjährige "Grill den Henssler"-Frühjahrsstaffel startet mit einem Coach-Special. Mit Thomas Bühner, Lucki Maurer und Ali Güngörmüs fordern drei Profi-Köche Steffen Henssler am Herd heraus. Laura Wontorra moderiert den Koch-Kampf. Ob sich Steffen Henssler gegen die starke Konkurrenz durchsetzen kann, entscheidet die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman 1984, Actionabenteuer

Als die Amazonenprinzessin Diana Price (Gal Gadot) alias Wonder Woman einen Raubüberfall zum Scheitern bringt, findet sie mit ihrer Kollegin Barbara Minerva (Kristen Wiig) unter den sichergestellten Kunstgegenständen einen magischen Kristall. Sie erkennen die verborgene Fähigkeit, die der Stein besitzt. Doch er fällt dem zwielichtigen Geschäftsmann Maxwell Lord (Pedro Pascal) in die Hände, der die Macht des Steins missbraucht und damit die gesellschaftliche Ordnung ins Wanken bringt.

20:15 Uhr, ZDF, Neuer Wind im Alten Land, Drama

Beke Rieper (Felicitas Woll) soll eigentlich von der neuen Funkanlage im Hafen berichten. Dabei entdeckt sie eine blinde Passagierin, die ihr Gedächtnis verloren hat und offenbar auch nicht sprechen kann. Zu gern würde Beke ergründen, was der jungen Frau widerfahren ist. Aber ihr Chefredakteur will die Story nicht. Zudem soll Beke ihre abwesenden Eltern im Hofladen vertreten, ihre Tochter Camilla (Pauline Pollmann) steht urplötzlich vor der Tür, und dann ist da auch noch ihre Jugendliebe Paul (Steve Windolf).

20:15 Uhr, RTL, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, Abenteuerkomödie

Der barbarische Captain Salazar (Javier Bardem) schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten – allen voran Captain Jack Sparrow (Johnny Depp). Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa (Geoffrey Rush) verbünden.