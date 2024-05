Polizeiruf 110, Grill den Henssler, ... TV-Tipps am Sonntag

"Polizeiruf 110: Unsterblich": Brasch (Claudia Michelsen) und Lemp (Felix Vörtler) schauen sich auf dem Dach um und tauschen erste Ideen aus. (cg/spot)

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) stürzt eine Influencerin von einem Einkaufszentrum in den Tod. Bei VOX heißt es wieder "Grill den Henssler" und im ZDF muss "Dr. Nice" helfen, als ein Mann vor seiner Praxis zusammenbricht.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Unsterblich, Krimi

In den sozialen Medien hatte sie eineinhalb Millionen Follower. Jetzt sorgt Aalisha Mansours (Hannah Gharib) Tod für großes Aufsehen. Vom Dach eines Einkaufszentrums ist sie in die Tiefe gestürzt. War es Selbstmord? Die Karriere der Influencerin mit den bunt gefärbten Haaren war zuletzt ins Stocken geraten. Durch die Bewerbung eines falschen Produkts war sie einem regelrechten Shitstorm ausgesetzt. Hat der Hass aus dem Netz Aalisha in den Tod getrieben? Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) hat einen anderen Verdacht: Der Bruder, Mahdi Mansour (Mo Issa), hatte das freizügige Auftreten seiner Schwester in den sozialen Medien als Schande empfunden und seinem Unmut auch öffentlich Ausdruck verliehen.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

"Grill den Henssler" verspricht kulinarische Meisterleistungen und siedend heiße Wettkämpfe. Steffen Henssler trifft auf Schauspieler Oliver Mommsen und Mutter Claudia, Entertainer Knossi und Mutter Ida sowie Moderatorin Marijke Amado und Sohn Kai. Wer kann in der Grillshow, in der alles möglich ist, die Jury bestehend aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach überzeugen?

20:15 Uhr, ZDF, Dr. Nice: Federn lassen, Arztkomödie

Dr. Neiss (Patrick Kalupa) und Charlie (Josefine Preuß) leisten Erste Hilfe, als vor der Praxis ein Mann (Michele Oliveri) zusammenbricht. Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass der Patient Dr. Schmidtkes Schwiegervater ist. Schmidtke bewegt alles, um seinem Schwiegervater zu helfen und zu glänzen. Als nichts hilft, kontaktiert seine Frau Jana (Teresa Rizos) Dr. Neiss. Pikanterweise hatten die beiden im Studium eine Affäre – glaubt zumindest Schmidtke. Was die Situation nicht entspannt.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Actiongroteske

Wenn eine unvorstellbare Bedrohung die Menschheit in Gefahr bringt, bleibt nur eine Option: Die gefährlichsten Verbrecher – darunter Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie – zu einer Task Force zu machen und die Welt retten zu lassen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, diese psychopathischen Superschurken dazu zu bringen, das zu tun, was man ihnen sagt.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Actionthriller

Eigentlich sind Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und Deckard Shaw (Jason Statham) Feinde, doch im Laufe der Zeit sind der Secret-Service-Agent und der Ex-Elitesoldat zu einer Art Team zusammengewachsen. Als der genetisch aufgerüstete Terrorist Brixton (Idris Elba) auf der Bildfläche erscheint, müssen Hobbs und Shaw nun ein weiteres Mal ihren Streit beiseitelegen und den Kampf gegen ihren gemeinsamen Widersacher aufnehmen. Werden sie es schaffen, Supersoldat Brixton das Handwerk zu legen?