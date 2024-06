Grill den Henssler, Jurassic World, ... TV-Tipps am Sonntag

"Grill den Henssler": Steffen Henssler mit Cathy Hummels. (cg/spot)

SpotOn News | 02.06.2024, 06:01 Uhr

Bei "Grill den Henssler" (VOX) stehen Cathy Hummels, Kevin Großkreutz und Chris Tall am Herd. Chris Pratt wird in "Jurassic World: Das gefallene Königreich" (RTL) zum Dinoretter. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) tritt Mehmet Scholl gegen Markus Babbel an.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

"Grill den Henssler" verspricht kulinarische Meisterleistungen und siedend heiße Wettkämpfe. Steffen Henssler trifft auf Influencerin Cathy Hummels, Ex-Profifußballer Kevin Großkreutz und Comedian Chris Tall. Wer kann in der Grillshow, in der alles möglich ist, die Jury bestehend aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach überzeugen?

Video News

20:15 Uhr, RTL, Jurassic World: Das gefallene Königreich, Action

Vor drei Jahren musste der Dinosaurier-Park "Jurassic World" evakuiert werden. Ein Vulkanausbruch droht nun den Park und die Dinosaurier zu vernichten. Um die Saurier zu retten, überredet Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) Ex-Wildhüter Owen Grady (Chris Pratt) auf die Insel zurückzukehren. Owen begleitet Claire, auch weil er Velociraptor "Blue" wiedersehen will. Schnell stellen die beiden fest, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eine ganz andere Agenda haben.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Europameister gegen Europameister. Zwölf Tage vor der Fußball-Europameisterschaft und einige viele Wochen nach dem gemeinsamen Gewinn der Fußball-Europameisterschaft (1996) gehen zwei Fußball-Ikonen in den Zweikampf: Der achtmalige deutsche Meister Mehmet Scholl trifft bei "Schlag den Star" auf Liverpool-Ikone Markus Babbel. Live. In bis zu 15 Runden treten die beiden Kicker im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Wunder gibt es immer wieder, Krimi-Wiederholung

Die Ermittlungen in einem Mordfall führen die Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) nach Dannerberg im Voralpenland. Dort hatte der Tote in einem Nonnenkloster zuletzt als Wirtschaftsprüfer zu tun. Das gottesfürchtige Leben scheint jedoch nur auf den ersten Blick beschaulich. Schnell verdichten sich die Hinweise, dass der Hausmeister des Klosters in die Tat verwickelt ist. Doch was ist das Motiv?

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in Andalusien, Romantikkomödie

Pia (Birte Hanusrichter) und John (Heiko Ruprecht) haben sich vor sechs Monaten in Amsterdam zwischen zwei Flügen kennengelernt. Beide waren auf der Rückreise, sie nach Deutschland, er nach Neuseeland. Zwischen den beiden hat es so gefunkt, dass sie sich Hals über Kopf ein halbes Jahr später in Andalusien am Felsen von Gibraltar verabredet haben. Sechs Monate später steht Pia allein in Gibraltar. Wegen eines ausgefallen Fliegers ist sie vier Stunden zu spät. Nur die nette Taxifahrerin Flora (Collien Ulmen-Fernandes) ist bei ihr – und erfährt die ganze romantische Geschichte.