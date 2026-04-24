Musik Tyla kündigt ‚unverblümtes‘ und ’spaßiges‘ zweites Album ‚A-POP‘ an

Tyla attends Variety's Power Of Young Hollywood, presented by Sandisk - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 11:00 Uhr

Tyla kündigt 'unverblümtes' und 'spaßiges' zweites Album 'A-POP' an.

Tyla wird ihr zweites Studioalbum A-POP* im Juli veröffentlichen.

Die 24-jährige Sängerin aus Johannesburg veröffentlichte einen Trailer für das Album, das am 24. Juli erscheint, und kündigte an, es werde „unverblümt“ und „spaßig“ sein. Im Trailer erscheinen Schlagworte wie: „A-POP, Tanz, afrikanisch, unverblümt, Spaß, selbstbewusst, global.“ Tyla verriet außerdem, dass sie einen persönlichen Brief auf die Rückseite der speziellen ‚A-POP Royalty Gold Vinyl‘-Ausgabe geschrieben hat, die vorbestellt werden kann. Auf Instagram schrieb sie: „Mit Liebe signiert… Ich kann nicht glauben, dass es fast so weit ist!!!“

Das neue Album gilt als „mutige Weiterentwicklung“ ihres Debüts, das im März 2024 erschien. Laut ihrer Website verbindet das 14-Track-Album ihren charakteristischen Gesang mit Amapiano, Pop und R B. ‚A-POP‘ sei „sowohl ein Statement als auch eine Bewegung“ und unterstreiche, dass afrikanische Musik Popmusik ist. Zu den Songs gehören unter anderem ‚IS IT‘, ‚CHANEL‘ und ‚SHE DID IT AGAIN‘ (feat. Zara Larsson).

Vor den Grammy Awards erklärte Tyla im Gespräch mit Rolling Stone: „Ich wusste einfach, dass sich während der Entstehung alles fügen würde – und genau so kam es.“ Sie betonte, dass sie sich erlaubt habe, „alles auszuprobieren“: „Ich bin offener geworden für alles, was kommt… Denn was passiert, soll genau zu diesem Zeitpunkt passieren.“ Zudem sagte sie, dass sie besonders Freude daran habe, kreative Projekte von Anfang bis Ende aufzubauen: „Ich liebe es, eine Welt um Dinge herum zu erschaffen und einfach Spaß dabei zu haben.“