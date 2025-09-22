Film Tyler Posey hat neuen ‚Teen Wolf‘-Film geschrieben

22.09.2025

Tyler Posey hat einen neuen ‚Teen Wolf‘-Film geschrieben und er „hat eine Idee“ für einen dritten.

Der 33-jährige Schauspieler spielte zwischen 2011 und 2017 die Hauptrolle des Scott McCall in der TV-Serie, die auf dem Film von 1985 mit Michael J. Fox basiert. Er übernahm die Rolle erneut für einen Film von 2023 mit dem Titel ‚Teen Wolf: The Movie‘. Jetzt hat er zugegeben, dass er das Franchise fortsetzen will, weshalb er das Drehbuch für einen zweiten Film selbst geschrieben hat.

„Wir haben vor ein paar Jahren einen Film für Paramount gemacht, und ursprünglich war es ein Drei-Film-Deal, und dann wurde das Schiff nach dem ersten Film irgendwie verlassen. Aber alle wollen mehr“, verriet Posey jetzt gegenüber ‚PEOPLE‘. „Also habe ich den zweiten Film geschrieben. Ich versuche, den machen zu lassen, und dann habe ich eine Idee für den dritten.“ Posey bestand darauf, dass er selbst dann, wenn er den zweiten Film nicht auf die Beine stellen könne, das Franchise weiterhin wiederbeleben möchte – selbst wenn das bedeuten würde, es zurück ins Fernsehen zu bringen. Er fügte hinzu: „Oder wir machen einfach eine TV-Serie, aber es wird mehr geben, und ich werde es anführen. Ich will es wirklich sehr.“ Er war damals der Anführer des Casts und wolle nun auch derjenige sein, der das ganze Projekt in eine neue Phase leite. „Ich habe das Gefühl, dass ich weiß, was die Fans wollen, und ich möchte es ihnen liefern. Sie waren über die Jahre erstaunlich zu uns, und ich möchte es ihnen geben.“

Posey wolle vor allem auch deswegen mit ‚Teen Wolf‘ weitermachen, weil er, ebenso wie viele Fans weltweit, das Gefühl haben, dass das Franchise zu einem Zeitpunkt gestoppt wurde, „an dem wir hätten weitermachen“ sollen: „Also denke ich, da kommt noch mehr.“