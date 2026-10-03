Film Tyra Banks blickt nicht gerne auf ‚Halloween: Resurrection‘ zurück

Tyra Banks in Halloween: Resurrection - AVALON - July 2002 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2026, 12:00 Uhr

Tyra Banks verbindet mit ihrer Rolle in ‚Halloween: Resurrection‘ keine besonders guten Erinnerungen.

Das Model ließ sich nach eigenen Angaben von einem Agenten zu dem Slasherfilm von 2002 überreden, weil dieser ihr einen ähnlichen Karriereschub versprach, wie ihn Josh Hartnett nach seinem Auftritt in ‚Halloween H20‘ erlebt hatte. Zusätzlich sollte Banks eine spektakuläre Todesszene bekommen, die dem Publikum dauerhaft im Gedächtnis bleiben würde. Beides kam anders.

Banks spielte in ‚Halloween: Resurrection‘ die Produzentin Nora Winston, die Jugendliche bei einer Livestream-Show begleitet, während diese dem Serienkiller Michael Myers zu entkommen versuchen. Gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ erklärte sie, ihr sei damals „die Karriere von Josh Hartnett als Schauspieler versprochen worden und eine ikonische Todesszene, die für immer Bestand haben würde“. Beides sei jedoch nicht eingetreten. Ihre Figur stirbt zwar im Film, die eigentliche Todesszene wurde allerdings aus der endgültigen Fassung entfernt. Zu sehen ist lediglich kurz Noras Leiche. „Also ja, ich habe noch eine Rechnung mit ‚Halloween 8‘ offen!“, scherzte Banks. Besonders nostalgisch blickt sie deshalb nicht auf die Produktion zurück. Auf die Frage, ob sie gute Erinnerungen an die Dreharbeiten habe, antwortete sie unmissverständlich: „Nein. Nicht einmal ein bisschen.“

Dabei hatte Banks das Angebot zunächst ohnehin abgelehnt. Sie habe sich gefragt, welchen Nutzen der Film für ihre angestrebte Schauspielkarriere haben sollte. Als Model habe sie bewusst Rollen übernehmen wollen, die ihr dabei helfen würden, sich ein anderes berufliches Standbein aufzubauen. Ihr Agent habe daraufhin auf Hartnett verwiesen: „Josh Hartnett hat ‚Halloween‘ gemacht, und schau dir an, was er jetzt macht!“ Dieses Argument überzeugte Banks schließlich. Sie habe geglaubt, der Film könne tatsächlich ihr großer Durchbruch als Schauspielerin werden. Rückblickend fiel ihr Urteil ernüchternd aus: „Nicht nur, dass es überhaupt nichts für mich gebracht hat – sie haben auch noch die verdammte Todesszene rausgeschnitten.“

‚Halloween: Resurrection‘ wurde von Rick Rosenthal inszeniert und spielte bei einem Budget von 15 Millionen Dollar weltweit rund 37,6 Millionen Dollar ein. Neben Banks gehörten Jamie Lee Curtis als Laurie Strode, Brad Loree als Michael Myers und Busta Rhymes als Freddie Harris zur Besetzung.