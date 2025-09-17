Film Tyrese Gibson spielt in ‚Don’t Open the Door‘ mit

Tyrese Gibson - World Premiere Of Lionsgate's "1992" - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler tut sich für den neuen Film wieder mit Regisseur Deon Taylor zusammen.

Tyrese Gibson wird in dem Horror-Thriller ‚Don’t Open the Door‘ die Hauptrolle übernehmen.

Der 46-jährige Schauspieler tut sich dafür erneut mit Regisseur Deon Taylor zusammen, mit dem er bereits 2019 beim Action-Film ‚Black and Blue‘ gearbeitet hat. Details zur Handlung werden bislang geheim gehalten, doch der Streifen soll zugleich ein von Graphic Novels inspiriertes Universum eröffnen, das die Geschichte über die Kinoleinwand hinaus weiterführt.

Tyrese sagte in einem Statement gegenüber ‚Deadline‘: „Ich vertraue Deon nicht nur mit meiner Darstellung, ich vertraue ihm mit meinem Vermächtnis. ‚Black and Blue‘ war der Beginn von etwas Echtem zwischen uns. Mit ‚Don’t Open the Door‘ treten wir jetzt in eine Geschichte ein, die noch persönlicher ist – vielschichtig und voller Bedeutung.“

Auch Taylor, Regisseur von ‚The House Next Door: Meet the Blacks 2‘, zeigte sich begeistert von dem Projekt: „Wieder mit Tyrese zusammenzuarbeiten, ist wie ein Streichholz ins Benzin zu werfen. Mit ‚Black and Blue‘ haben wir einen Funken entfacht, und diesmal bringen wir diese Energie in eine ganz neue Welt – verdreht, ambitioniert und kompromisslos unsere eigene. Es gibt nichts Vergleichbares, als etwas so Großes mit jemandem aufzubauen, der deine Vision und deinen Antrieb teilt.“ ‚Don’t Open the Door‘ soll Ende des Jahres in Los Angeles in Produktion gehen.

Tyrese, bekannt aus der ‚Fast and Furious‘-Reihe, hatte zuvor erzählt, dass er mehrfach Rollen an seinen ‚Vier Brüder‘-Co-Star Terrence Howard verloren habe – weil dieser als hellhäutiger wahrgenommen werde. „In meiner ganzen Kindheit war es im Viertel nicht cool, dunkelhäutig zu sein. Es waren immer die hellhäutigen Schwarzen, die die ganze Aufmerksamkeit und Liebe bekamen und als hübsch oder gutaussehend galten“, offenbarte er in der Show ‚Leah’s Lemonade‘. „Seit ich in Hollywood bin, haben wir mit demselben Problem zu kämpfen.“