Stars Udo Kier: Der deutsche Hollywood-Schauspieler mit 81 Jahren gestorben

Udo Kier - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 14:00 Uhr

Der deutsche Schauspieler und Kultfilm-Ikone Udo Kier ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Sein Lebensgefährte Delbert McBride bestätigte seinen Tod, der das Ende einer sechs Jahrzehnte langen Karriere markiert, in der er in mehr als 200 Filmen aus den Bereichen Avantgarde, Horror und Arthouse-Kino mitwirkte. Zu seinen berühmtesten frühen Werken zählen die Titelrollen in Paul Morrisseys von Andy Warhol produzierten Kultklassikern ‚Andy Warhols Frankenstein‘ (1973) und ‚Andy Warhol’s Dracula‘ (1974).

Der als Udo Kierspe geborene Kier machte sich in Europa einen Namen, indem er mit dem legendären Rainer Werner Fassbinder an Filmen wie ‚Bolwieser‘, ‚Die dritte Generation‘ und ‚Lili Marleen‘ arbeitete. 1991 gelang ihm der Durchbruch im amerikanischen Kino mit einer Nebenrolle in ‚My Private Idaho – Das Ende der Unschuld‘ an der Seite von River Phoenix und Keanu Reeves. Kiers langjährige Zusammenarbeit mit Lars von Trier begann Ende der 1980er Jahre mit ‚Epidemic‘, gefolgt von ‚Europa‘. Er spielte in von Triers Horror-Thriller-Reihe ‚The Kingdom‘ in den 1990er und 2000er Jahren mit und war auch in ‚Breaking the Waves‘, ‚Dancer in the Dark‘, ‚Dogville‘, ‚Melancholia‘ und ‚Nymphomaniac: Vol. II‘ zu sehen. In den 1990er Jahren spielte Udo auch in Hollywood-Filmen wie ‚Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv‘, ‚Armageddon – Das jüngste Gericht‘

und ‚Blade‘ mit.

Seine Anfänge waren dramatisch – er kam 1944 nach Köln, nachdem das Krankenhaus, in dem er geboren wurde, während des Zweiten Weltkriegs bombardiert worden war. Er und seine Mutter überlebten, indem sie sich aus den Trümmern herausgruben.