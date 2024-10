Neue "Duell um die Welt"-Ausgabe Überraschung bei Joko und Klaas: Heidi Klum zeigt ihre „GNTM“-Models

SpotOn News | 25.10.2024, 14:00 Uhr

Damit haben Joko und Klaas offenbar nicht gerechnet. Heidi Klum taucht bei ihrer Show "Duell um die Welt" auf und hat einige "GNTM"-Models im Schlepptau. Die Model-Mama dreht gerade die Jubiläumsstaffel.

Heidi Klum (51) steckt mitten in den Dreharbeiten für "Germany's next Topmodel". Im kommenden Jahr wird die Model-Castingshow 20 Jahre alt. Einen ersten Blick auf die Models in der Jubiläumsstaffel gibt es schon am kommenden Samstag (26. Oktober). Klum ist Special-Guest bei "Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" (ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn).

"Riesenüberraschung für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf", teilte ProSieben mit. "Plötzlich steht Heidi Klum mit ihren neuen 'GNTM'-Kandidatinnen live im (…) Studio vor den beiden Kontrahenten." Bei ihrem Besuch bei ihren Sender-Kollegen Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) hat sie knapp zwei Dutzend Models der kommenden Jubiläumsstaffel dabei – getarnt durch dunkle Kapuzenpullover und Sonnenbrillen.

Casting mit Naomi Campbell und Tochter Leni

Die Bewerbungsfrist für die 20. Staffel zur Ausstrahlung im kommenden Jahr endete im August. Auch in diesem Jahr durften sich sowohl Frauen als auch Männer wieder bewerben. Beim Casting der Männer bekam Klum hochkarätige Unterstützung, wie unlängst bekannt wurde. Naomi Campbell (54) wird in der kommenden Staffel an der Seite von Heidi Klum zu sehen sein. Beim Casting der Frauen half ihre Tochter Leni Klum (20), mittlerweile selbst erfolgreiches Model.

Wann Heidi und ihre Models im TV zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.