Film Vanessa Kirby stand schwanger für ‚Avengers‘ vor der Kamera

Vanessa Kirby attends The Fantastic Four: First Steps World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2025, 14:00 Uhr

Vanessa Kirby fand es „das Coolste“, schwanger einen ‚Avengers‘-Film zu drehen.

Die 37-jährige Schauspielerin erwartet derzeit ihr erstes Kind mit dem ehemaligen Lacrosse-Spieler Paul Rabil und schwärmt davon, wie besonders die Dreharbeiten zu ‚Avengers: Doomsday‘ in dieser Zeit für sie waren. In einem Interview im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ sagte sie: „Wie du weißt, bin ich schwanger und es war das Coolste, einen Avengers-Film während der Schwangerschaft zu drehen.“ Vanessa bedankte sich bei den Regisseuren Anthony und Joe Russo sowie Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige für ihre Unterstützung: „Die Russos und Kevin und das ganze Team, sie waren einfach unglaublich. Es war wirklich sehr cool, das machen zu können.“

Ihren echten Babybauch zeigte Vanessa im Mai erstmals auf dem roten Teppich. In der Sendung ‚Late Night with Seth Meyers‘ sprach sie kürzlich über den Unterschied zwischen einer echten Schwangerschaft und dem Tragen eines Fake-Babykörpers in ‚Fantastic Four: First Steps‘, wo sie die schwangere Superheldin Sue Storm spielt: „Ich glaube, viele Leute denken, es ist ein PR-Stunt. Es ist einfach verrücktes Timing. Der künstliche Bauch war aus Schaumstoff, ganz leicht und ein bisschen albern. Ich habe ständig zu Flick (meiner Kostümbetreuerin) gesagt: ‚Ich will, dass er schwerer ist.'“ Also haben wir Reispakete hineingetan, bis er richtig schwer wurde. So schwer, dass ich Rückenschmerzen bekommen habe. Und jetzt? Jetzt merke ich: Der echte Bauch ist viel leichter. Ich hab mir also völlig umsonst Rückenschmerzen gemacht.“