Film Vanessa Kirby verlor nach ‚Fantastic Four‘-Geburtsszene ihre Stimme

Vanessa Kirby attends The Fantastic Four: First Steps World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht über die herausfordernde Szene für den Superheldenfilm.

Vanessa Kirby hatte nach den Dreharbeiten zur Geburtsszene in ‚The Fantastic Four: First Steps‘ keine Stimme mehr.

Die Britin spielt in dem neuen Superheldenfilm die Rolle der Sue Storm, die in einer Szene im Weltraum ein Kind zur Welt bringt. Vanessa gab zu, dass die anstrengenden Dreharbeiten, die sich über mehrere Wochen zogen, ihre Stimme stark in Mitleidenschaft gezogen haben.

Gegenüber dem Branchenmagazin ‚Variety‘ berichtete sie: „Wir hatten ein paar unglaubliche Wochen, in denen wir diese Sequenz im Raumschiff gedreht haben. Ich habe jede Minute davon geliebt. Am Ende hatte ich keine Stimme mehr. Man sieht nur ein paar Einstellungen im Film, aber wir haben hunderte Male gedreht.“ Dabei habe sie „die ganze Zeit“ geschrien. Die Schauspielerin räumte ein: „Ich glaube, die Crew brauchte am Ende Ohrstöpsel. Es war ein wunderschöner Dreh. Ich habe mich so unterstützt gefühlt von diesen Schauspielkollegen.“

Für die Szenen mit Sues Baby kamen laut Vanessa echte Kinder zum Einsatz. „Wir haben uns total an sie gewöhnt, sie wurden ein Teil unserer Reise. Es war fast seltsam, wenn sie mal nicht da waren“, schilderte der Star.

Die 37-Jährige räumte ein, dass der Dreh mit den Babys auch herausfordernd war. „Sues großer Monolog war ein Nachtdreh. Es war sehr spät und wir haben im Winter in London gedreht – und alle Babys haben bei exakt derselben Textzeile angefangen zu weinen“, erzählte sie. Daraufhin habe Vanessa begonnen, an sich selbst zu zweifeln. „Ich dachte: ‚Spiele ich das so schlecht, dass sie alle an genau der Stelle losweinen?'“, gestand sie. „Babys sind die natürlichsten Schauspieler der Welt.“