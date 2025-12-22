Stars Vanessa Mai: Ehrliche Worte über Helene Fischer und Andrea Berg

Vanessa Mai at About You bei LeGer Cannes May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2025, 14:00 Uhr

Die Schlagersängerin äußert sich zu ihren berühmten Kolleginnen.

Vanessa Mai überrascht mit offenen Worten über ihre Schlagerkolleginnen.

Seit Jahren zählt die ‚Wolke 7‘-Interpretin zu den bekanntesten Sängerinnen Deutschlands. Den Durchbruch schaffte sie als Mitglied der Schlagerband Wolkenfrei, die sich 2015 auflöste. Seitdem verfolgt Vanessa eine erfolgreiche Solokarriere. Allerdings musste sich die 33-Jährige gerade zu Beginn ihrer Karriere stets mit Vergleichen herumschlagen.

„Ich war für die Medien plötzlich die neue Helene Fischer. Dabei wollte ich Vanessa sein. Das war hart“, gestand sie im Gespräch mit ‚Bild‘. Mittlerweile hat die Musikerin jedoch gelernt, das Positive daran zu sehen. „Heute sage ich: Es war ein Geschenk. Es hat mir Sichtbarkeit gegeben“, erklärte sie.

Vanessa macht keinen Hehl daraus, ein großer Fan der ‚Atemlos durch die Nacht‘-Interpretin zu sein. Doch nicht nur Helene Fischer hat einen besonderen Platz in ihrem Herzen. Seit 2012 ist Vanessa mit Andreas Ferber liiert, dem Stiefsohn von Andrea Berg. Die Schlager-Ikone ist seit 2007 mit Andreas‘ Vater Ulrich Ferber verheiratet.

Das erste Treffen mit ihrer älteren Kollegin bezeichnete Vanessa als ganz schön nervenaufreibend. „Als ich mein erstes Weihnachten mit ihnen verbrachte, war ich unfassbar nervös“, räumte sie ein. Glücklicherweise fühlte sie sich schnell wohl im Kreis von Andreas‘ Familie: „Aber sie haben mich liebevoll aufgenommen.“ Zur ‚Du hast mich tausendmal belogen‘-Künstlerin hat Vanessa ein enges Verhältnis. „Andrea ist eine Ikone. Aber auch einfach Familie“, verriet sie.