Der Vater der Jonas Brothers hat die Rechte an Teilen des Backkatalogs seiner Söhne gekauft.

Kevin Jonas Sr. hat mit seinen Söhnen Nick, Joe und Kevin einen Deal über seine eigene Talentagentur Jonas Group Entertainment Holdings abgeschlossen. Dieser verschafft ihm die Verlags- und Aufnahme-Rechte an den Alben ‚The Happiness Begins‘, ‚The Album‘ von 2023 sowie dem kommenden Werk ‚Greetings From Your Hometown‘. Auch die Einzelveröffentlichungen ‚Remember This‘ und ‚Like It’s Christmas‘ sind Teil der Vereinbarung.

Wie ‚Billboard‘ berichtet, soll Kevin Jonas Sr. Zu seinen Söhnen gesagt haben: „Ich glaube nicht, dass jemand eure Musik mehr lieben oder stolzer auf euch sein kann als ich. Ich verlange nicht weniger als den Kaufpreis, aber ich bitte um die Wertschätzung für die Leidenschaft, mit der ich euer Erbe am Leben erhalten werde.“ In einer gemeinsamen Erklärung lobten die Jonas Brothers auch die Präsidentin von Jonas Group Publishing, Leslie DiPiero, für ihre Unterstützung von „Songwritern und Kreativen“. Sie sagten: „Wir sind leidenschaftlich beim Songwriting und dem kreativen Prozess, und Leslie DiPiero war schon immer eine echte Unterstützerin von Songwritern und Kreativen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr und dem gesamten Team.“ Kevin Sr. erklärte weiter, dass es aufgrund der familiären Verbindung – und seiner früheren Tätigkeit als Manager der Band gemeinsam mit Phil McIntyre – leicht sein sollte, wieder miteinander zu arbeiten.

Die genauen finanziellen Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben und die Jonas Brothers behalten weiterhin die Rechte an ihren ersten vier Alben: ‚It’s About Time‘, dem selbstbetitelten ‚Jonas Brothers‘, ‚A Little Bit Longer‘ und ‚Lines, Vines and Trying Times‘. Das Debüt erschien bei Columbia Records, die anderen drei bei Disneys Hollywood Records. Nach der Trennung von Disney und dem Erhalt ihrer Masteraufnahmen sagte Nick damals: „Das war eine Entscheidung, die wir als Gruppe getroffen haben. Natürlich sind mit jeder Partnerschaft auch Emotionen verbunden, wenn man sich trennt. Wir hatten das Glück, mit Hollywood und Disney große Erfolge zu feiern, aber im Namen meiner Brüder und unseres Teams kann ich sagen: Wir freuen uns auf das nächste Kapitel.“