Stars ‚Verity‘-Star Anne Hathaway glaubt, dass sie sich ‚verändert‘ hat

Anne Hathaway - The Odyssey - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2026, 12:00 Uhr

Anne Hathaway geht heute entspannter mit ihrem Ruhm um als früher.

Die 43-jährige Schauspielerin, die 2026 unter anderem in ‚Mother Mary‘, ‚Der Teufel trägt Prada 2‘, ‚The Odyssey‘, ‚The End of Oak Street‘ und ‚Verity‘ zu sehen war, glaubt, dass sich ihre Einstellung zur Öffentlichkeit und zu den Erwartungen an sie im Laufe ihrer Karriere deutlich verändert hat.

Während der Promotion für den psychologisch-erotischen Thriller ‚Verity‘ sprach Hathaway in ‚CBS Mornings‘ darüber, wie sie heute mit Situationen wie Interviews und öffentlichen Auftritten umgeht. „Ich glaube schon, dass ich mich verändert habe“, sagte sie. Früher habe sie stärker das Gefühl gehabt, in solchen Momenten funktionieren zu müssen und bloß keinen Fehler machen zu dürfen. Heute könne sie besser einordnen, welche Bedeutung solche Situationen tatsächlich hätten. „Ich weiß, dass das hier eine große Sache ist, aber es ist nicht alles“, erklärte Hathaway. Selbst wenn sie bei einem Auftritt oder am Set einmal „einfriere“, sei das nicht das Ende der Welt. Um sie herum seien schließlich viele Menschen, die ihr helfen und im Zweifel sogar darauf hoffen würden, dass alles gut gehe.

Diese Erkenntnis habe sie deutlich entspannter gemacht. „Ich glaube, dass ich entspannter geworden bin, was meiner Meinung nach notwendig war“, sagte Hathaway. Gleichzeitig könne sie sich inzwischen stärker darauf einlassen, ihre Arbeit und die damit verbundenen Erfahrungen tatsächlich zu genießen. Entscheidend sei für sie heute weniger der äußere Erfolg als die Verbindung zu anderen Menschen. „Eigentlich geht es nur um das Gefühl und um die Verbindung, die man zu anderen Menschen hat“, erklärte sie. Sie wünschte, sie hätte das schon früher verstanden, sei aber dankbar dafür, überhaupt zu dieser Erkenntnis gelangt zu sein.

Auch privat erlebt Hathaway derzeit eine besondere Phase. Die Schauspielerin, die im Juni ihre Schwangerschaft bekannt gab, bezeichnete 2026 kürzlich als „unglaubliche Reise“. Gegenüber ‚Extra‘ scherzte sie, eine wichtige Erkenntnis sei gewesen, „dass man so viele Dinge tun kann, obwohl man vollkommen erschöpft ist“. Die Erfahrung zeige ihr zugleich, welche Kraftreserven in einem steckten. Es gehe nicht einfach darum, sich für andere völlig aufzureiben. Gleichzeitig bekomme man enorm viel zurück, vor allem „so viel Freude und so viel Liebe“.

Hathaway, die mit ihrem Ehemann Adam Shulman bereits die Söhne Jonathan und Jack hat, sieht diese Erfahrungen auch als persönliche Entwicklung. Man merke, wie man selbst wachse und geduldiger werde. Auch die Nachsicht mit sich selbst und anderen nehme zu. Für die Schauspielerin steht deshalb fest, dass diese Veränderungen nicht auf ihr Privatleben beschränkt bleiben: „Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass all das mein Leben nicht beeinflusst und verbessert hätte.“