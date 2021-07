Verlosung „Jungle Cruise“: Heißersehnte Premiere in Disneyland – das Video

Verlosung "Jungle Cruise": Heißersehnte Premiere in Disneyland - das Video

26.07.2021 21:30 Uhr

Am vergangenen Samstagabend (24.07.) öffnete das Disneyland in Kalifornien seine Tore für zahlreiche, begeisterte Fans zur heißersehnten Premiere von "Jungle Cruise".

Die Hollywood-Stars Emily Blunt („Mary Poppins‘ Rückkehr“, „A Quiet Place“) und Dwayne Johnson („Jumanji – Willkommen im Dschungel“, „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“) kamen mit der „La Quila“ am Roten Teppich an und stellten sich gemeinsam mit Edgar Ramírez, Jack Whitehall und Veronica Falcón und dem Regisseur Jaume Collet-Serra dem Blitzlicht der Fotografen und Fans.

Stars und Fans sorgten für jede Menge Stimmung und erlebten das Dschungel-Abenteuer in einzigartiger Kulisse.

Überzeugt Euch selbst – hier gibt’s ein fulminantes Video, von einer Filmpremiere wie man sie seit Frühjahr 2020 nicht mehr sehen dufte:

Darum geht’s in „Jungle Cruise“

Einer alten Legende nach steht tief verborgen im Amazonas ein einzigartiger Baum mit wundersam heilenden Kräften, den kein Mensch jemals finden konnte und der einen unvorstellbaren medizinischen Fortschritt bedeuten könnte. Die abenteuerlustige Forscherin Lily Houghton (Emily Blunt) will diesem Mythos endlich auf den Grund gehen und reist mit Sack und Pack in den Dschungel. Nicht ahnend, dass es außer der Legende auch noch einen jahrhundertealten Fluch zu brechen gilt, heuert sie den ungehobelten Kapitän Frank (Dwayne Johnson) an.

Unerschrocken nimmt die Forscherin Franks fragwürdige Dienste in Anspruch, sie auf seinem klapprigen aber charmanten Boot – La Quila – flussabwärts zu schippern. Eine halsbrecherische und epische Amazonas-Flussfahrt beginnt, auf der das ungleiche Duo unzählige Gefahren überwinden und sich übernatürlichen Kräften stellen muss, die in der trügerischen Schönheit des üppigen Regenwaldes auf sie lauern. Und während sich die Geheimnisse um den heilenden Baum nach und nach entfalten, steht für Lily und Frank plötzlich nicht mehr nur ihr Schicksal, sondern das der gesamten Menschheit auf dem Spiel.

Der Film kommt am 29. Juli in die deutschen Kinos.

