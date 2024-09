Musik Veröffentlichung der neuen Beatles-Dokumentation ‚1964‘

The Beatles - May 1964 - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2024, 14:00 Uhr

Eine neue Beatles-Dokumentation, die den rasanten Aufstieg der legendären Band in den USA dokumentiert, erscheint auf Apple TV+.

Der neue Dokumentarfilm ‚1964‘ gilt als „Muss“ für alle Fans von Sir Paul McCartney, Ringo Starr, sowie der verstorbenen Bandmitglieder John Lennon und George Harrison.

Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Die Beatles schrieben Geschichte, als sie im Februar 1964 Amerika erobert haben. Apple TV+ bringt einen neuen Dokumentarfilm heraus, der auf den Aufstieg der Band zurückblickt – und wie sie den Weg für Acts wie die Rolling Stones ebnete, als es darum ging, in Amerika groß rauszukommen. Die Beatlemania ist in Großbritannien verrückt gewesen, aber die Amerikaner haben unseren Fans das Leben schwer gemacht. Die Leute werden sich noch an die Hysterie erinnern, die in den USA ausbrach, als die Beatles auftauchten, und an die unglaublichen Szenen, als Tausende von Teenagern überall hinkamen, um sie zu sehen.” Der Insider fügte hinzu: „Das ist ein Moment in der Musikgeschichte gewesen, der neu verpackt und weiterverkauft wurde, und das Ergebnis ist echt brillant. Für die Beatles-Fans ist das ein Muss.“ Der kommende Film enthält neue Interviews und Archivmaterial der ‚Let it Be‘-Künstler. Die Dokumentation wird an Thanksgiving (28. November) erscheinen, noch vor der Veröffentlichung von Sir Sam Mendes‘ kommenden Filmen über jedes Mitglied der Musikgruppe.