Gedenkgarten in London Verstorbene Queen Elizabeth: Pläne für ihren 100. Geburtstag enthüllt

Queen Elizabeth II. starb am 8. September 2022. (ili/spot)

SpotOn News | 08.08.2024, 08:52 Uhr

Anlässlich des 100. Geburtstag, den Queen Elizabeth im Jahr 2026 gefeiert hätte, ist Großes geplant. Im Londoner Regent's Park soll ein neuer Garten entstehen, der an das Leben der Königin erinnert.

Die Pläne zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Queen Elizabeth (1926-2022) im Jahr 2026 sind in vollem Gange. Die Wohltätigkeitsorganisation Royal Parks gab bekannt, dass die Baugenehmigung für einen neuen Garten im Regent's Park in London erteilt wurde, um das Leben der Königin zu feiern. Die Mutter von König Charles III. (75) war die am längsten regierende Monarchin in der britischen Geschichte, als sie im September 2022 im Alter von 96 Jahren starb. Am 21. April 2026 wäre sie 100 Jahre alt geworden.

Teich, Promenade und Blumengarten

"Die Arbeiten zur Umwandlung einer stillgelegten Gärtnerei im Herzen des Regent's Park in einen wunderschönen, zwei Hektar großen Garten, der im Jahr 2026 eröffnet werden soll, um den hundertsten Geburtstag der verstorbenen Königin zu feiern, sind bereits im Gange", heißt es in der Royal-Parks-Erklärung. "Zu den Hauptmerkmalen des Gartens gehören ein runder Teich, der den Lebensraum für Wildtiere verbessert, eine zentrale Promenade mit einer begehbaren Plattform über den Teich und ein lebendiger Blumengarten, der Arten zeigt, die für die verstorbene Königin von Bedeutung waren", heißt es weiter.

In einem Video, das zeigt, was hinter den Kulissen geschieht, erklärt Matthew Halsall, Senior Landscape Project Manager, dass stillgelegte Anbauflächen in einen Garten umgewandelt werden, der "aus Grau Grün macht". Er soll die historischen Gärten im Regent's Park ergänzen und gleichzeitig nachhaltige Innovationen einführen.

Wasserturm wird zur Aussichtsplattform

Den Plänen zufolge soll ein alter Wasserturm in eine begehbare Aussichtsplattform mit Panoramablick auf die Gärten umgewandelt werden. Der Turm soll zudem Vögeln, Fledermäusen und anderen Tieren einen Lebensraum bieten. Der Garten "wird die biologische Vielfalt im Park durch verschiedene Lebensräume wie nektarreiche Bepflanzung, Wiesen, Wälder und Hecken zur Aufnahme von Wildtieren deutlich erhöhen", heißt es in der Erklärung. Zu den nachhaltigen Standards gehören die Wiederverwendung von Stahl aus dem ehemaligen Gewächshaus für die neue Pergola und den wiederverwendeten Wasserturm sowie die Umwandlung von abgerissenem Beton in neues Pflanzsubstrat.

Laut "The Telegraph" wird auch die Lieblingsblume der Königin in dem Garten zu sehen sein. Die verstorbene Monarchin bevorzugte Maiglöckchen, die neben Orchideen aus England, Stephanotis aus Schottland, Orchideen aus Wales und Nelken aus Nordirland und der Isle of Man zu ihrem Krönungsstrauß im Jahr 1953 gehörten.

Ein Ort der Besinnung

"Die Erteilung der Baugenehmigung ist ein aufregender Schritt nach vorn bei der Schaffung des neuen Gartens, der als ruhiger, für alle zugänglicher Ort der Besinnung konzipiert ist. Er bietet eine ruhige Zuflucht vor der Hektik der Stadt", sagte Andrew Scattergood, Chief Executive der Royal Parks. "Dieser Ort wird zwei Hektar biodiverses Parkland hinzufügen, das jeder genießen und erkunden kann."

Die Pläne für einen Gedenkgarten, der an das Leben von Queen Elizabeth erinnern soll, wurden bereits früher bekannt gegeben, und im Januar wurden öffentliche Veranstaltungen abgehalten, um das Feedback der Anwohner einzuholen. Der Regent's Park liegt etwa zweieinhalb Meilen nördlich des Buckingham Palasts und ist einer von acht Parks, die von der Royal Parks Charity betreut werden, die sich auch um Londoner Wahrzeichen wie den Hyde Park und die Kensington Gardens kümmert.

König Charles ist Schirmherr der Royal Parks, die im Juli 2017 gegründet wurden, um 5.000 Hektar königliches Parkland in London zu verwalten. Die Wohltätigkeitsorganisation ist eine der Schirmherrschaften, die der konservativ denkende Monarch nach dem Tod seiner Mutter vor fast drei Jahren übernahm.

Ein Garten ist ein passender Tribut an die verstorbene Königin, die 70 Jahre lang Schirmherrin der Royal Horticultural Society war und deren Flaggschiff, die Chelsea Flower Show, sie während ihrer Rekordregentschaft mehr als 50 Mal besuchte. Ihr letzter Besuch fand im Mai 2022 statt, als sie die Veranstaltung in einem Golfwagen erkundete.