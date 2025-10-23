Stars ‚Vertrau mir!‘: Amira Alys Sohn berührt mit süßer Geste

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin leidet unter Panikattacken. Ihr ältester Sohn half ihr jetzt dabei, ihre Ängste zu überwinden.

Die Moderatorin leidet unter Panikattacken, von denen sie bereits mehrfach in den sozialen Medien berichtete. Dass sie mit ihren Ängsten offen umgeht, wissen Amiras Fans zu schätzen. Und auch ihren Kindern, die die Podcasterin mit ihrem Ex Oliver Pocher großzieht, scheint der ehrliche Umgang mit ihren Problemen gutzutun. In einer neuen Instagram-Story berichtete Amira jetzt von einem herzerwärmenden Erlebnis mit ihrem Ältesten, das ihr den aktuellen Urlaub in Salzburg versüßte. Gemeinsam mit ihren Jungs besuchte die 33-Jährige einen Rutschpark – keine leichte Sache für die zweifache Mutter, die seit ihrer ersten Panikattacke keine engen Räume mehr ertragen kann. „Ich habe da einfach panische Angst, dass man da steckenbleibt, dass ich ersticke. Also total absurde Ängste! Jeder, der Panikattacken hat und Platzangst hat, weiß ganz genau, wovon ich jetzt spreche“, berichtete sie in ihrer Story.

Selbstverständlich wollte ihr Ältester jedoch mit Amira die abenteuerlichste Rutsche ausprobieren, was ihr erwartungsgemäß riesige Angst bereitete. „Dann hat mein Großer darauf bestanden, dass ich die Rutsche mit ihm rutsche. Ich habe gesagt: ‚Schatz, Mama hat aber Angst und ich traue mich nicht'“, erzählte sie weiter. Ihr Sohn habe ihr daraufhin mit einem Fingerschwur versprochen: „Komm, Mama. Es passiert nichts. Vertrau mir.“ Diese süße Geste führte dazu, dass Amira sich letztendlich doch auf die Rutsche traute. „Ende vom Lied? Ich bin mit ihm gerutscht und es hat sehr Spaß gemacht!“, verriet sie stolz.