Video: „The Masked Singer“: Alle bisherigen Gewinner im Überblick

23.02.2021 20:30 Uhr

Auch dieses Jahr kämpfen die Promis in den Kostümen um den Sieg bei „The Masked Singer“ Wir zeigen, wer bereits in den letzten Jahren gewonnen hat!

Seit 2019 begeistert „The Masked Singer“ die TV-Zuschauer hier in Deutschland. Bei der Musik-Sendung singen Promis in verrückten Kostümen und treten dabei gegeneinander an.

Das waren die Gewinner

Seit letzter Woche kämpfen erneut maskierte Promis um den Sieg bei „The Masked Singer“. Diese Chance vertan hat leider bereits das Schweinchen aka Katrin Müller-Hohenstein. Wir zeigen im Video, welche Stars in den zwei letzten Staffeln die Bühne als Sieger verlassen haben.