Film Vin Diesel bezeichnet ‚Fast Forever‘ als bestes Drehbuch, das er seit Jahrzehnten gelesen hat

Vin Diesel - The Fast And The Furious - 25th Anniversary Cannes Midnight Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2026, 12:30 Uhr

Der Schauspieler schwärmt über den kommenden elften Teils von 'Fast and Furious'.

Vin Diesel ist nach eigenen Angaben „immer noch am Weinen“, nachdem er das Drehbuch zu ‚Fast Forever‘ gelesen hat.

Die langjährige Action-Filmreihe endet mit ihrem kommenden elften Teil. Der Schauspieler und ausführende Produzent kündigte an, der Film sei „das beste Drehbuch“, das er seit Jahrzehnten gelesen habe. Zugleich rief er die Fans dazu auf, zum 25. Jubiläum von ‚The Fast and the Furious‘ die Wiederaufführungen des ersten Teils im Kino zu besuchen. Diesel, der in den Filmen Dominic Toretto verkörpert, teilte auf Instagram einen Trailer zum Originalfilm und schrieb: „Ihr habt keine Ahnung … Wenn der 17. März 2028 kommt … werdet ihr Gott danken, dass ihr den ersten Film diesen Sommer im Kino gesehen habt.“

Der 59-Jährige fügte hinzu: „Ich habe gerade das ‚Fast Forever‘-Drehbuch von Mike Leslie gelesen. Es ist das beste Drehbuch, das ich seit Jahrzehnten gelesen habe. Ich weine immer noch …“ Bereits Anfang des Jahres hatte der Darsteller eingeräumt, dass er eine „besondere Last“ verspüre, das Finale von ‚Fast Forever‘ richtig umzusetzen. Er schrieb: „25 Jahre. Acht Regisseure. Unzählige Autoren, Crewmitglieder und Darsteller – jeder Einzelne hat etwas Echtes zu einer Saga beigetragen, die Trends, Zyniker und die Zeit selbst überdauert hat. Das passiert nicht zufällig … Es passiert, weil Menschen zusammenkommen und sich in etwas einbringen, das größer ist als jeder Einzelne.“

Zugleich betonte Diesel, mit dem Finale gehe eine besondere Verantwortung gegenüber allen Beteiligten und den Fans einher. „Das nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Man nutzt es als Antrieb“, ergänzte der Star. Auch die Rückkehr nach Los Angeles, wo die Filmreihe ihren Anfang nahm, empfinde er als besonderes Geschenk. Es sei der richtige Ort, um die Saga zu einem würdigen Abschluss zu bringen.