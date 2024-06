Film Vin Diesel: ‚Fast X: Teil 2‘ wird Fans ‚hart treffen‘

Vin Diesel - Fast X - Rome Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 18:00 Uhr

Der Darsteller versprach seinen Fans, dass der Film sie „hart treffen“ wird.

Vin Diesel versprach seinen Fans, dass ‚Fast X: Teil 2‘ sie „hart treffen“ wird.

Der 56-jährige Schauspieler wird die Rolle des Dominic Toretto in dem neuesten Teil der ‚Fast and Furious‘-Filmreihe erneut spielen, wobei Vin in den sozialen Medien jetzt Details über den lang erwarteten neuen Film bekannt gegeben hat.

Neben einem alten Foto von ihm und seinem ehemaligen Co-Star Paul Walker, der im November 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall starb, verkündete Vin auf Instagram: „Als ich in dieser Woche auf dem Universalgelände für ein wunderschön geschriebenes Stück von Chris Morgan arbeitete … bin ich an die gesegneten Momente auf dieser Reise erinnert worden … wo Bindungen über den Film hinausgingen. ‚Fast X: Teil 2‘, geschrieben von Zach Dean … wird Sie hart treffen! Ich hoffe, Sie stolz zu machen!“ ‚Fast X: Teil 2‘ soll im Jahr 2026 in die Kinos kommen und Diesel behauptete zuvor, dass die ‚Fast and Furious‘-Fans die „treibende Kraft“ hinter dem Erfolg der Reihe gewesen seien. Der Star schrieb auf seinem Account auf Instagram: „Ich habe gerade unser ‚Fast‘-Meeting am Ende der Woche mit den Autoren und dem ganzen Team beendet … zu sagen, dass die Aufregung wegen unseres Finales unglaublich groß gewesen ist, das wäre untertrieben. Wow. So aufregend … Während alle voller Vorfreude ins Wochenende gingen, dachte ich an euch alle … erinnerte mich an all die unzähligen Momente, als eure Begeisterung und Leidenschaft zur treibenden Kraft hinter unserer kreativen Reise wurden.”