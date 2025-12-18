Musik Von Fanfiction-Träumen zum realen Treffen: Olivia Rodrigo über die Begegnung mit Harry Styles

Olivia Rodrigo - Glastonbury 2022 - Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin hätte es sich in ihren wildesten Träumen nicht vorstellen können, dass sie den One Direction-Star eines Tages persönlich treffen würde.

Olivia Rodrigo kann kaum fassen, dass sie Harry Styles treffen durfte, nachdem sie in der Schule One Direction-Fanfiction geschrieben hat.

Die 22-jährige Popsängerin ist ein riesiger „Directioner“ – so nennt man die Fans von One Direction – und erlebte einen surrealen Moment, als sie den 31-jährigen Boyband-Star traf, über den sie früher fantasierte. Im ‚Music Makes Us‘-Podcast erzählte die ‚Good 4 U‘-Interpretin: „Ich habe in der Grundschule One Direction-Fanfiction geschrieben. Viele Jahre später habe ich mich mit Harry Styles getroffen, wir haben Tee getrunken und sind spazieren gegangen.“ Sie habe ihr eigenes Glück kaum fassen können.

„Als ich nach Hause kam, dachte ich nur: ‚Was zur Hölle?‘ Ich habe das ja quasi in einer Fanfiction geschrieben, und jetzt habe ich es wirklich erlebt'“, enthüllte der Star. „Es ist so verrückt, dass so etwas im Leben passieren kann.“ Olivia fügte hinzu: „Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Wenn ich das der zehnjährigen Olivia erzählt hätte, hätte sie gesagt: Halt die verdammte Klappe, du lügst.'“

Im Podcast verriet die Musikerin außerdem, dass sie Alanis Morissettes Platte ‚Jagged Little Pill‘ hört, wann immer sie ihre Stimmung heben möchte. Olivia ist ein großer Fan des 1995 erschienenen Albums, das Hits wie ‚Hand in My Pocket‘ und ‚Ironic‘ enthält. „Aus irgendeinem Grund fasst dieses Album einfach alles zusammen, was einen Menschen ausmacht“, erklärte sie. Die Chartstürmerin fügte hinzu: „Ich liebe dieses Album verdammt noch mal, so wie jeder auf der Welt, aber ich denke einfach, es erinnert mich daran, wonach ich strebe.“