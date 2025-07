Film Walton Goggins und Ron Funches im Animationsfilm ‚Harry and the Mutant Mid-Century Furniture‘

Walton Goggins at Elton John AIDS Foundation Academy Awards - Avalon - March 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2025, 18:00 Uhr

Walton Goggins und Ron Funches haben für den Animationsfilm ‚Harry and the Mutant Mid-Century Furniture‘ unterschrieben.

Der 53-jährige Schauspieler und der ‚Inside Out 2‘-Star (42) stoßen zum kommenden Sci-Fi-Comedyfilm von Regisseur Michael Skolnick, neben Chris Parnell und Shondrella Avery dazu. Der Film – der sich derzeit in Produktion befindet – spielt im Jahr 1962, wo ‚Fallout‘ durch Atombombentests eine unerwartete neue Lebensform hervorgebracht hat: mutierte Mid-Century-Möbel.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Harry, ein zehnjähriger Junge, der mit einem Verlust zu kämpfen hat und unerwartete Verbündete in einem weisen alten Liegesessel und einem temperamentvollen Hocker findet. Gemeinsam müssen sie ihre Möbel-Freunde vor den rücksichtslosen Plänen von General Frank Holtzman schützen – einem Militärführer, der entschlossen ist, sie auszulöschen.

‚Harry and the Mutant Mid-Century Furniture‘ wird außerdem Stephanie Beatriz, Tim Meadows, Andy Richter, Matt Walsh, Seth Green, Pamela Adlon, Lou Ferrigno und Clare Grant in weiteren Rollen zeigen. Neben seiner Arbeit als Regisseur wird Skolnick auch als Co-Autor und Produzent des Films fungieren, gemeinsam mit Keegan Cotton, Jordan Lewandowski und Seth Morton.

Goggins war kürzlich in der Prime-Video-Serie ‚Fallout‘ zu sehen, die auf der ikonischen Survival-Action-Videospielreihe von Bethesda Game Studios basiert. ‚Fallout‘ folgt Lucy (Ella Purnell), einer abgeschotteten jungen Frau, die zum ersten Mal ihren unterirdischen Bunker (Vaults) verlässt und in ein zerstörtes, postnukleares Amerika tritt. Während sie sich durch das gewalttätige Ödland kämpft, deckt sie dunkle Geheimnisse über die Welt an der Oberfläche und über die Vaults selbst auf.