Stars „War am Limit“: Fiona Erdmann überrascht mit Mama-Realtalk

Bang Showbiz | 28.02.2025, 14:00 Uhr

Die Ex-GNTM-Kandidatin spricht auf Instagram offen über die Herausforderung, im Alltag Zeit für sich zu haben.

Fiona Erdmann teilt auf Instagram ehrliche Worte über ihren Alltag als Dreifach-Mama.

Die Influencerin durfte sich vor zwei Wochen über die Geburt ihres dritten Babys freuen. Zusammen mit ihrem Partner Moe hat sie bereits Sohn Leo (4) und Tochter Neyla (2). Obwohl die ehemalige ‚GNTM‘-Kandidatin ihre Rolle als Mutter über alles liebt, kommt sie manchmal an ihre Grenzen.

Das gesteht sie nun in einem offenen Instagram-Post. Dort erzählt Fiona ihren 479.000 Followern, wie schwer es ist, sich im hektischen Mama-Alltag eine Auszeit zu gönnen. „Vor ein paar Tagen hab ich eine Massage geordert. Und genau so sah es am Ende aus. Alle Kids waren um und auf mir“, schreibt die 36-Jährige zu einem Bild, das sie auf einer Massageliege zeigt. Ihr Neugeborenes ist an Fionas Brust gekuschelt und auch Tochter Neyla buhlt um ihre Aufmerksamkeit.

Am Abend vor der Massage sei die Dubai-Auswanderin „am Limit“ gewesen, da ihr Kleiner einfach nicht schlafen wollte. „Komplett auszubrennen und dann keine Kraft mehr für mein Kind zu haben, möchte ich vermeiden. Deshalb gab es eine Massage – mein kleiner Schatz hat mich allerdings nur 30 Minuten relaxen lassen. Danach wollte er einfach zu Mama“, schildert sie.

Mit der erhofften Ruhe wurde es also nichts. Doch laut Fiona ist das „auch völlig ok“. Die Ex-Dschungelcamperin erklärt: „Lösung finden und weitermachen. Er hat einfach auf meiner Brust gelegen und die wundervolle Dame hat einfach weitergemacht. Am Ende kamen dann auch noch Leo und Neyla rein – Mom life eben.“

Eine wichtige Sache hat das Model im Laufe der letzten Jahre gelernt: „Dinge manchmal auch einfach so hinnehmen, wie sie kommen. Akzeptanz bringt mehr Gelassenheit und die braucht man mit drei Kids zu Genüge.“