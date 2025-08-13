Film ‚Weapons‘-Regisseur Zach Cregger angeblich in Gesprächen für ‚Tante Gladys‘-Prequel

Bang Showbiz | 13.08.2025, 11:00 Uhr

Der Filmemacher könnte das Universum seines erfolgreichen Horrorstreifens demnächst ausbauen.

Zach Cregger steht Medienberichten zufolge in Verhandlungen über ein Prequel zu ‚Weapons‘, das sich um die mysteriöse Figur Tante Gladys drehen soll.

Der 44-jährige Filmemacher feiert mit seinem originellen Horror-Blockbuster derzeit große Erfolge. Demnächst könnten sich Fans womöglich auf einen Spin-off-Film freuen, der Amy Madigans von den Zuschauern geliebte Rolle weiter vertieft. Wie unter anderem ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, befinden sich die Studios Warner Bros. und New Line in Gesprächen mit Cregger über eine Ursprungsgeschichte der geheimnisvollen Tante. Laut Insiderinformationen wurde ursprünglich ein Kapitel über Gladys und ihre Herkunft für den Film geschrieben, aber später aus dramaturgischen Gründen gestrichen. Nun wird überlegt, dieses „verlorene Kapitel“ in einen eigenständigen Spielfilm umzuwandeln. Konkrete Deals oder ein Zeitplan existieren allerdings noch nicht.

Cregger ist derzeit ohnehin gut beschäftigt: Er arbeitet aktuell am ‚Resident Evil‘-Reboot, das ebenfalls unter seiner Regie entsteht. Ein weiteres mögliches Projekt in Vorbereitung ist außerdem ‚Henchmen‘, eine originelle Geschichte im Batman-Universum, die sich auf einen kleinen Handlanger in Gotham konzentriert, der durch einen Zufall Batman ausschaltet und daraufhin in der Unterwelt aufsteigt. Das Projekt wurde allerdings noch nicht offiziell bei DC Studios gepitcht. Darüber hinaus hat Cregger bereits ein Drehbuch für einen Sci-Fi-Film mit dem Titel ‚Flood‘ verfasst, den er ebenfalls gerne umsetzen würde.

In einem Interview mit ‚Variety‘ zeigte sich der Regisseur offen für weitere Geschichten im ‚Weapons‘-Universum: „Definitiv. Es ist lustig, dass du das fragst. Ich habe tatsächlich eine weitere Idee in dieser Welt, für die ich ziemlich begeistert bin. Ich werde sie nicht als nächstes umsetzen, wahrscheinlich auch nicht direkt danach. Aber ich habe sie, und ich würde sie gerne eines Tages auf der Leinwand sehen.“

In ‚Weapons‘ mit Julia Garner, June Diane Raphael, Alden Ehrenreich, Josh Brolin, Austin Abrams und Amy Madigan verschwinden 17 Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse über Nacht aus ihren Häusern. Die Geschichte wird aus mehreren Perspektiven erzählt und versucht, die dunkle Macht hinter dem Verschwinden zu enthüllen. Tante Gladys, gespielt von Madigan, bietet viel Stoff für ein Prequel, insbesondere durch ihre unheimliche, hexenhafte Ausstrahlung. Selbst Regisseur Cregger ist sich nicht sicher, wer oder was sie eigentlich ist. Er sagte dem ‚Vanity Fair‘-Magazin: „Ich kenne die Antwort nicht. Aber ich liebe es, dass ich sie nicht kenne. Ich muss es nicht wissen. Es reicht, dass alles möglich ist.“