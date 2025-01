"Es war ein harter Tag" Wegen Hollywood-Bränden: Adrien Brody kommen bei Award-Show die Tränen

Adrien Brody ist dankbar für das Engagement der Ersthelfer in Kalifornien. (paf/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 14:11 Uhr

Die Brände in Kalifornien gehen auch Adrien Brody nahe. Während er eine Dankesrede bei einer Preisverleihung hielt, konnte der Schauspieler seine Tränen nicht stoppen.

Adrien Brody (51) hat angesichts der schweren Brände in Kalifornien bei einer Rede mit den Tränen gekämpft. Der Schauspielstar konnte seine Emotionen nicht zurückhalten, als er am Mittwoch (8. Januar) bei den New York Film Critics Circle Awards seinen Preis entgegennahm.

"Es wäre nachlässig, nicht zu erwähnen, was heute Abend in unseren Köpfen und Herzen vorgeht", begann Brody "People" zufolge seine Dankesrede für den Award als bester Schauspieler. "Es war ein harter Tag für mich", führte er mit zittriger Stimme aus. Der "The Brutalist"-Star habe sich eine kurze Pause nehmen müssen und geweint, bevor er weitersprechen konnte, berichtet das Magazin.

"So viel Leid auf der Welt"

Immer noch hörbar emotional entschuldigte sich Brody für die Unterbrechung, wie das Video von "People" zeigte. "Es tut mir leid. Es ist schwer, so etwas zu akzeptieren, wenn es so viel Leid auf der Welt gibt. Und mein Herz ist bei allen Familien, den Tieren und unseren Kollegen", erklärte er. Weiter sprach er über das Ausmaß der Zerstörung und ergänzte: "Das ist unsere Gemeinde."

Der Schauspielstar bedankte sich bei den Ersthelfern für "ihre Tapferkeit und ihre Hingabe" und machte darauf aufmerksam, wie wichtig ihre Arbeit sei. Dem Schauspieler und seinen lobenden Worten pflichtete das Publikum mit Applaus bei. "Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, dass meine Gedanken bei all denen sind, die von diesem schrecklichen Ereignis betroffen sind", so Brody. "Ich bete für sie, und ich weiß, dass wir alle für ihre Sicherheit beten."

Promis verloren ihre Häuser

Neben Brody sprach laut "Variety" auch "Anora"-Regisseur Sean Baker (53) den Betroffenen sein Mitgefühl aus. Zu diesen gehören auch zahlreiche Stars. Während Promis wie Bill Kaulitz (35) von Evakuierungen berichteten, verlor Hotelerbin Paris Hilton (43) eigenen Angaben nach ihr Haus. Auf Instagram teilte sie einen Ausschnitt aus einer Nachrichtensequenz, das auch ihr niedergebranntes Zuhause zeigen soll. Auch die Häuser von Adam Brody (45), Leighton Meester (38) und Anna Faris (48) sollen Medienberichten zufolge zerstört worden sein.