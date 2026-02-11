Stars Weggefährten würdigen James Van Der Beek mit emotionalen Tributen

James Van Der Beek - Dancing with the Stars final party 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2026, 23:07 Uhr

Sarah Michelle Gellar ist überzeugt, dass das Vermächtnis von James Van Der Beek 'für immer weiterleben wird'. Auch andere Weggefährten zollen dem verstorbenen Star Tribut.

Sarah Michelle Gellar ist überzeugt, dass das Vermächtnis von James Van Der Beek „für immer weiterleben wird“.

Der Schauspieler – bekannt durch seine Rolle in ‚Dawson’s Creek‘ – ist im Alter von 48 Jahren verstorben, nachdem bei ihm im August 2023 Darmkrebs im dritten Stadium diagnostiziert worden war. Sarah würdigte ihn mit einem emotionalen Beitrag.

Die 48-jährige Schauspielerin schrieb auf Instagram: „Ich bin so traurig für deine wunderbare Familie. Auch wenn James‘ Vermächtnis für immer weiterleben wird, ist das ein riesiger Verlust – nicht nur für eure Familie, sondern für die ganze Welt. F*** Krebs.“

Auch Chad Michael Murray sprach der Familie sein Mitgefühl aus und würdigte den TV-Star. Er schrieb: „Ich sende Liebe und Licht an eure wunderbare Familie. James war ein Gigant. Es tut uns unendlich leid, was ihr durchmacht. Seine Worte, seine Kunst und seine Menschlichkeit haben uns alle inspiriert – er hat uns inspiriert, in jeder Hinsicht besser zu sein. Gott segne euch.“

Auch Emma Slater – seine Tanzpartnerin bei ‚Dancing With the Stars‘ im Jahr 2019 – zeigte sich tief betroffen. Die Tänzerin schrieb: „Ich bin am Boden zerstört. Er ist und wird immer Familie für mich sein. Ich liebe dich so sehr, James. Auf den Menschen, der du warst, kannst du stolz sein. Ich bin so dankbar, dass ich mich noch von dir verabschieden konnte.“

James’ Diagnose mit Darmkrebs im dritten Stadium im August 2023 sowie sein Tod wurden von seiner Ehefrau Kimberly bekanntgegeben. Neben einem Foto ihres Mannes schrieb sie: „Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich eingeschlafen. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde verbracht. Es gibt vieles über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Kostbarkeit der Zeit zu erzählen. Diese Tage werden kommen. Für den Moment bitten wir um respektvolle Privatsphäre, während wir um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern.“