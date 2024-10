Film Weltpremiere von ‚Gladiator II‘ findet im November in London statt

Gladiator II - Pedro Pascal - Paramount Pictures - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2024, 14:00 Uhr

Die Weltpremiere des Films wird im Rahmen der 72. Royal Film Performance stattfinden, bei der der Prinz und die Prinzessin von Wales, erwartet werden.

Die Weltpremiere von ‚Gladiator II‘ wird im Rahmen der 72. Royal Film Performance stattfinden, bei der Prinz William und Catherine, die Prinzessin von Wales, erwartet werden.

Paramount Pictures und The Film and TV Charity, die von den beiden Mitgliedern des britischen Königshauses geleitet wird und Tausende von Menschen unterstützt, die in der britischen Unterhaltungsindustrie arbeiten, taten sich zusammen, um die kommende Fortsetzung des Historienepos aus dem Jahr 2000 von Regisseur Ridley Scott am 13. November in London zu präsentieren.

Der 86-jährige Filmemacher verkündete in einem Statement: „Seitdem ich ‚Gladiator‘ gedreht habe, habe ich mich Jahr für Jahr gefragt: ‚Wird es eine Fortsetzung geben?‘ Nach fast 25 Jahren freuen wir uns darüber, diese Frage endlich für Sie und das Publikum überall beantworten zu können. Die Dreharbeiten zu ‚Gladiator II‘ bestätigen Orson Welles‘ Zitat, dass ‚Filmemachen die beste Eisenbahn ist, die ein Junge je haben könnte.‘ Dies ist die größte Eisenbahn gewesen, die ich je gefahren habe. Es fühlt sich einfach richtig an, dass die britische Premiere von ‚Gladiator II‘ zugunsten der Film and TV Charity stattfindet, einer Organisation, die unermüdlich daran arbeitet, die britische Filmindustrie zu unterstützen. Ich denke, dass sie Ihren Erwartungen gerecht werden wird.“ Das Event wird in insgesamt 30 Kinos in ganz Großbritannien übertragen, die jeweils Regionalpremieren veranstalten, die Aufnahmen vom roten Teppich enthalten.