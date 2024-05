Neue Folgen angekündigt „Wer stiehlt mir die Show?“: Joko muss im Herbst wieder ran

Im Herbst gibt es neue Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt. (wue/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 18:11 Uhr

ProSieben hat für den Herbst neue Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" angekündigt. Gegen welche Promis tritt Joko Winterscheidt diesmal an?

Joko Winterscheidt (45) muss bald wieder seine Sendung verteidigen. Im Herbst 2024 zeigt ProSieben insgesamt sechs neue Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?". Das hat der Sender jetzt unter anderem via Instagram bekanntgegeben. Auch welche Promis gegen den Moderator antreten werden, steht bereits fest.

Demnach werden die "Wildberry Lillet"-Sängerin Nina Chuba (25), der Komiker Kurt Krömer (49) und Tommi Schmitt (35), unter anderem bekannt als "Gemischtes Hack"-Podcast-Partner von Felix Lobrecht (35), in den kommenden Episoden gegen Winterscheidt quizzen. Hinzu kommen als Wildcard wieder Zuschauerinnen oder Zuschauer.

Darum geht es in der Show von "Ganztagsgenie" Winterscheidt

In einer Pressemitteilung zeigt sich Winterscheidt siegessicher: "Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen." Die Produktion der neuen Folgen ist demnach am heutigen 24. Mai in Berlin gestartet.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versuchen sich in "Wer stiehlt mir die Show?" in acht Quiz-Kategorien zu behaupten, um dann im Finale der Sendung gegen Winterscheidt anzutreten. Sollte ein Kandidat oder eine Kandidatin in der letzten Quiz-Runde, die von Katrin Bauerfeind (41) moderiert wird, tatsächlich erfolgreich sein, gewinnt die Wildcard oder der Promi damit wortwörtlich die Show. Der Gewinner oder die Gewinner kann die folgende Episode dann nach eigenen Vorstellungen gestalten und muss im nächsten Finale seine Show verteidigen.