Das ist die Siegerin „Wer stiehlt mir die Show?“: Joko muss sich geschlagen geben

Joko Winterscheidt in "Wer stiehlt mir die Show?". (hub/spot)

SpotOn News | 11.03.2024, 06:38 Uhr

Joko Winterscheidt hat erneut eine Niederlage eingesteckt. In seiner Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" gab es dieses Mal eine Gewinnerin...

In der vergangenen Woche hatte Joko Winterscheidt (45) sich seine Show von seinem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf (40) zurückgeholt. In der fünften Folge der siebten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" hat der Moderator am Sonntagabend (10. März) aber wieder eine Niederlage einstecken müssen.

Er spielte in der ProSieben-Show erneut gegen Sarah Connor (43), die in der Vorwoche noch krankheitsbedingt ausgefallen war, deren Musiker-Kollegin Lena Meyer-Landrut (32) sowie Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Als Wildcard-Kandidatin trat dieses Mal Mariella an. Die vier Herausforderer bekämpften sich wie gewohnt zunächst untereinander in verschiedenen Quiz-Kategorien, um einen Finalisten herauszukristallisieren.

Sarah Connor spielt sich ins Finale

Mariella musste sich in der Show als erste Kandidatin verabschieden, gefolgt von Klaas Heufer-Umlauf. Vor dem Finale war es dann Lena Meyer-Landrut, die gehen musste. Sarah Connor nahm es darin mit Joko Winterscheidt auf – mit Erfolg. Am Ende gewann die Sängerin das Finale gegen den Moderator. Sie stiehlt ihm die Show und ist damit Gastgeberin des Staffelfinales am kommenden Sonntag (17. März), um 20:15 Uhr auf ProSieben.