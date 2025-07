Stars Whoopi Goldberg hat ihre Flugangst überwunden

Whoopi Goldberg - July 2024

Bang Showbiz | 09.07.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin zog es lange Zeit vor, mit dem Bus statt mit dem Flugzeug zu reisen.

Whoopi Goldberg kann wieder in ein Flugzeug steigen.

Die 69-jährige Schauspielerin hatte in der Vergangenheit erzählt, dass sie innerhalb der USA lieber mit einem riesigen Tourbus reiste, um nicht fliegen zu müssen. Doch nachdem sie zuletzt unter anderem auf die Bahamas und nach Italien geflogen ist, scheint sie nun etwas gefunden zu haben, das ihre Nerven im Flieger beruhigt.

In der Talkshow ‚The View‘ wurde ihren Co-Moderatorinnen ein Foto gezeigt, das Whoopi im Cockpit eines Passagierflugzeugs zeigt. Daraufhin verriet der Star: „Ich war an so vielen Orten. Ich war im Cockpit eines Flugzeugs. Die Leute sagen immer wieder: ‚Was ist passiert? Du kannst jetzt scheinbar fliegen?'“

Die ‚Sister Act‘-Darstellerin gestand: „Die Wahrheit ist: Ich habe es gehasst, gehasst, gehasst, gehasst – aus so vielen Gründen. Und dann hat mir jemand etwas gegeben, das es mir ermöglicht zu fliegen. Also nehme ich es – und es geht mir gut und ich weine nicht mehr!“

Whoopi hatte früher erzählt, dass ein Teil ihrer Flugangst darauf zurückzuführen ist, dass einmal ein Mann während eines Fluges neben ihr gestorben ist. In der ‚Ellen DeGeneres Show‘ erzählte sie 2005: „Das ist überhaupt nicht lustig. Und man merkt nicht sofort, dass sie tot sind, weil sie einfach nur zusammensacken. Dann sackte er auf mich und ich dachte nur: ‚Geh runter von mir!'“