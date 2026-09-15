Stars ‚Widow’s Bay‘ führt Liste der diesjährigen Emmy-Gewinner an

Katie Dippold and cast/crew of Widow Bay - 78th Primetime Emmy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 09:00 Uhr

''Widow's Bay' hat den Rekord für die Comedyserie mit den meisten Emmy-Auszeichnungen in einer einzigen Staffel gebrochen und insgesamt 14 Preise gewonnen.

‚Widow’s Bay‘ hat den Rekord für die Comedyserie mit den meisten Emmy-Auszeichnungen in einer Staffel gebrochen.

Die Horror-Comedyserie von Apple TV war für 19 Preise nominiert und kehrte mit insgesamt 14 Auszeichnungen nach Hause zurück. Acht davon gewann sie bei den Zeremonien am vergangenen Wochenende, weitere sechs – darunter der begehrte Preis als Beste Comedyserie – kamen am Montag (14. September) hinzu. Damit übertraf die Serie den bisherigen Rekord von 13 Auszeichnungen, den ‚The Studio‘ im vergangenen Jahr aufgestellt hatte.

Bei der Zeremonie am Montag konnten sich außerdem Kate O’Flynn und Stephen Root über Auszeichnungen in den Nebendarsteller-Kategorien freuen. Matthew Rhys gewann den Preis als Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie. Er schrieb damit selbst Emmy-Geschichte, da er zusätzlich für ‚The Beast in Me‘ als Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie, Anthologieserie oder einem Fernsehfilm ausgezeichnet wurde.

Bei der Entgegennahme seines Comedy-Preises würdigte Matthew Rhys die Schöpferin Katie Dippold, die zuvor den Emmy für das Beste Drehbuch einer Comedyserie gewonnen hatte: „Stephen Root hatte recht. Das liegt einzig und allein an Katie Dippolds verdorbener und verdrehter Fantasie. Und ihr Genie lebt tatsächlich in den Tiefen ihres gestörten Gehirns.“ Abgerundet wurde der Erfolg von ‚Widow’s Bay‘ durch eine Auszeichnung für die beste Regie an Hiro Murai.

Bei der von Mariska Hargitay moderierten Zeremonie im Peacock Theater in Los Angeles wurde zudem ‚The Pitt‘ zur Besten Dramaserie gekürt. Hauptdarsteller Noah Wyle gewann zum zweiten Mal in Folge den Emmy als Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie. Damit kommt die Krankenhausserie in diesem Jahr auf insgesamt sieben Auszeichnungen. Wyle erklärte: „Ich bin in L.A. aufgewachsen. Ich bin ein Hollywood-Kind. Ich bin mit dem Fernsehen aufgewachsen, und Kinos waren für mich Orte der Anbetung. Das ist alles, was ich jemals machen wollte, und das ist der einzige Club, dem ich jemals angehören wollte.“

‚DTF St. Louis‘ gewann den Preis als Beste Miniserie oder Anthologieserie. Schöpfer Steven Conrad wurde sowohl für die Regie als auch für das Drehbuch ausgezeichnet. Rhea Seehorn gewann für ‚Pluribus‘ den Emmy als Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie. Die Preise für die besten Nebendarsteller in einer Dramaserie gingen an Tom Pelphrey für ‚Task‘ und Allison Janney für ‚The Diplomat‘. Jean Smart sicherte sich in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie ihren fünften Emmy – einen für jede Staffel von ‚Hacks‘. Sally Field wurde für ihre Rolle in ‚Remarkably Bright Creatures‘ als Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie, Anthologieserie oder einem Fernsehfilm ausgezeichnet.

Ausgewählte Gewinner der Primetime Emmy Awards 2026:

Beste Comedyserie: ‚Widow’s Bay‘

Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie: Matthew Rhys – ‚Widow’s Bay‘

Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie: Jean Smart – ‚Hacks‘

Bester Nebendarsteller in einer Comedyserie: Stephen Root – ‚Widow’s Bay‘

Beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie: Kate O’Flynn – ‚Widow’s Bay‘

Beste Dramaserie: ‚The Pitt‘

Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie: Noah Wyle – ‚The Pitt‘

Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie: Rhea Seehorn – ‚Pluribus‘

Bester Nebendarsteller in einer Dramaserie: Tom Pelphrey – ‚Task‘

Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie: Allison Janney – ‚The Diplomat‘

Beste Miniserie oder Anthologieserie: ‚DTF St. Louis‘

Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie, Anthologieserie oder einem Fernsehfilm: Matthew Rhys – ‚The Beast in Me‘

Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie, Anthologieserie oder einem Fernsehfilm: Sally Field – ‚Remarkably Bright Creatures‘